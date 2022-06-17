Almost a year after report, Manton man, 51, charged with assaulting minors

MANISTEE — Manistee Middle High School announced the names of the students who were named to the second semester honor roll. An asterisk indicates all A's. Sixth grade honor roll students included Brock Adamczak*, Brogen Adamczak, Cru Anciso, Brendan Bachmayer, Morgan Banicki, Adelyn Brown*, Natalie Cameron*, Nicholas Clark*, Hudson Cole*, Chase Dahlke, David Dawson, Hattie Driver*, Pyper Earhart, Megan Eilers, Nolan Freeman*, Maya Goodspeed*, Xavier Goodspeed*, Abigail Harvey*, Karson Helminski*, Sydney Hill*, Samantha Howe*, Edison Huizinga*, Mea Ikens*, Cameron Kiwior, Allison Ladd*, McKenna LaFave*, Aviral Larion*, Dylan Mackin*, Natalie Mannon*, Emily Marquardt*, Ophellia Neri, Adam Olson*, Samantha Ostrander, Layne Piper*, Joselyn Pontiac*, Brady Rivette*, Melanie Salmon*, Morgan Schramski*, Emma Schultz, Ava Sielski*, Callen Skar, Aarilyn Steffen*, Evangeline Templeton*, Ava Voorheis, Kaylynce Wagoner*, Teagan Williard, Fable Wisseman*, Lara Woodruff* and Cally Zuchowski.
Comments / 0