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Manton, MI

Almost a year after report, Manton man, 51, charged with assaulting minors

By Angela Mulka
Huron Daily Tribune
 4 days ago

Cover picture for the articleA Manton man faces charges involving the sexual assault of children under 13 after a nearly yearlong investigation into conduct that is alleged to have started in 2017 in Missaukee County. In August 2021, a Michigan State Police Houghton Lake Post trooper was in Wexford County when he took...

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