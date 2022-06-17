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Minot, ND

New retaining wall near City Hall taking shape

minotnd.org
 4 days ago

Cover picture for the articleThe area around City Hall and the Minot Police Department is a busy place. The project to replace the aging rock wall is well under way, according to City Engineer Lance Meyer. Work has been completed on part of the project’s first phase, which involved installing a new water...

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