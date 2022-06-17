ContributorsPublishersAdvertisers
Coffee County, TN

Investigator Billy Cook retires after 40 years

thunder1320.com
 2 days ago

Cover picture for the articleAfter 40 years working in law enforcement, District Attorney Investigator Billy Cook has retired from service. Cook has spent the past 33 years with the Coffee County DA’s office. Coffee County District Attorney General Craig Northcott released the following statement:. “I am both happy and sad to announce...

www.thunder1320.com

Comments / 1

Related
radionwtn.com

Secretary Of State Hargett Arrested For DUI

Tennessee Secretary of State Tre Hargett was arrested late Friday night for DUI after leaving the Bonnaroo Music Festival. Hargett was booked into the Coffee County Jail around midnight and posted a $2,000 bail around 6 a.m. Saturday. Hargett’s office released the following statement: “On Friday night after leaving the...
TULLAHOMA, TN
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Tullahoma, TN
City
Manchester, TN
Local
Tennessee Crime & Safety
State
Tennessee State
County
Coffee County, TN
Coffee County, TN
Crime & Safety
wgnsradio.com

UPDATE: Body of Deceased Rockvale Man Pulled From Lake

(SMYRNA, TN 4:15PM) Divers recovered the body of a Rockvale man who fell out of a boat Sunday (6/19/2022) near Stewart's Creek Boat Ramp, a Rutherford County Sheriff’s sergeant said. The name of the deceased male is not yet being released until family members are notified. RCSO Deputy Sgt....
SMYRNA, TN
WSMV

Police: Armed protestors asked to leave Juneteenth celebration

FRANKLIN, Tenn. (WSMV) - Two different protest groups were asked to leave downtown Franklin Saturday after attempting to disrupt the Juneteenth celebration. Franklin Police said one of the groups consisted of people carrying signs that read “White Lives Matter” and “Stop White Replacement.” They added that another group, who said they were a buffer between festival-goers and the other group, included people who were armed and wearing ballistic vests.
FRANKLIN, TN
radio7media.com

Maury County Man Indicted for Incident in Franklin

A FEDERAL INDICTMENT, UNSEALED THIS WEEK, HAS CHARGED A MAURY COUNTY MAN WITH DRUG DISTRIBUTION AND FIREARMS CHARGES. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, ROY GENE NICHOLSON, III, 26, WAS INDICTED BY A FEDERAL GRAND JURY LAST MONTH AND CHARGED WITH POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE AND POSSESSION OF A FIREARM IN FURTHERANCE OF A DRUG TRAFFICKING CRIME. NICHOLSON WAS ARRESTED ON JUNE 15 BY THE UNITED STATES MARSHALS SERVICE AND IS CURRENTLY IN FEDERAL CUSTODY. THE CHARGES STEM FROM AN INCIDENT ON APRIL 24TH, WHERE NICHOLSON WAS STOPPED ON I-65 IN WILLIAMSON COUNTY BY AN OFFICER WITH THE FRANKLIN POLICE DEPARTMENT. ACCORDING TO THE INDICTMENT, WHEN THE OFFICER APPROACHED THE CAR, HE OBSERVED A PISTOL ON THE FRONT PASSENGER SEAT AND SMELLED AN ODOR OF MARIJUANA COMING FROM THE VEHICLE. THE OFFICER ATTEMPTED TO DETAIN NICHOLSON AND A PHYSICAL STRUGGLE ENSUED. NICHOLSON WAS ABLE TO RE-ENTER HIS VEHICLE AND AS TWO OFFICERS ATTEMPTED TO REMOVE HIM FROM THE CAR, AT WHICH TIME NICHOLSON ACCELERATTED, DRAGGING BOTH OFFICERS FOR A DISTANCE AND KNOCKING THEM TO THE GROUND.THE LEGS OF ONE OFFICER WERE RUN OVER BY THE VEHICLE AS IT SPED AWAY.
MAURY COUNTY, TN
radio7media.com

THP Roadside Safety Checkpoint Scheduled for Giles County

THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: GILES COUNTY ON STATE ROUTE 11 AT THE 13.1 MILE MARKER. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
GILES COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Retirement#Defense Attorneys#The Coffee County Da
WREG

Man accused of robbing 4 stores; Two within 15 minutes

MEMPHIS, Tenn. — A man was arrested Friday after officers said he robbed two dollar stores within 15 minutes in May and two other stores within an hour in June. The first robbery happened at a Dollar General in the 3100 block of Thomas Street. Officers said a man walked into the store with a […]
MEMPHIS, TN
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Public Safety
NewsBreak
Law Enforcement
williamsonherald.com

Former Franklin detective Derricks dies

Retired Franklin Detective Sgt. Barbara Jean Lane Derricks died June 9, the Franklin Police Department announced Friday. Derricks was a 16-year member of the FPD. A visitation with the family is scheduled for Friday, June 17, from noon-6 p.m. at Roundtree, Napier, and Ogilvie Franklin Funeral Home at 101 Confederate Drive in Franklin. The funeral service will be on Saturday, June 18, at noon at Limestone Baptist Church at 1613 W. Main St. in Franklin. Elder Mack E. Morton will serve as eulogist. Interment will be at Pinecrest Memorial Gardens.
FRANKLIN, TN
wvlt.tv

Fire at historic Chattanooga church was intentionally set

CHATTANOOGA, Tenn. (AP) — A fire that heavily damaged a historic church in Chattanooga was intentionally set and authorities searched Friday for a person of interest in the arson case, officials said. A three-alarm fire on June 10 at Phillips Chapel and Chauncey-Goode Auditorium in downtown Chattanooga nearly destroyed...
CHATTANOOGA, TN
On Target News

Two Elora Residents Facing Several Charges in Franklin County

On Tuesday June 14th, 2022, Franklin County Sheriff’s Office personnel responded to a complaint of a possible theft in progress in the Awalt Road area of Franklin County. Upon arrival in the area, deputies made contact with the vehicle described in the compliant and initiated a traffic stop. During the course of the stop, authorities discovered items in the vehicle related to various theft reports spanning across three counties. Deputies and investigators then processed the scene and collected the located evidence.
FRANKLIN COUNTY, TN
thunder1320.com

Franklin County authorities arrest pair suspected in multiple thefts

Franklin County Sheriff’s Department authorities have arrested two subjects who were in possession of items related to various thefts across three counties. Franklin County authorities responded to a complaint of a possible theft in progress in the Awalt Rd. area on Tuesday, June 14. Upon arrival in the area,...
FRANKLIN COUNTY, TN

Comments / 0

Community Policy