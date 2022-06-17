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Bemidji, MN

June 17, 2022

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The Minnesota Pollution Control Agency is predicting new algae blooms for the 4th of July weekend. Nutrients in run-off from spring rainstorms combined with persistent hot weather can...

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Bemidji Weekend Blotter: 6/17-6/20

The following is a summary of incidents the Bemidji Police Department and the Beltrami County Sheriff’s Office responded to from Friday, June 17, through Monday, June 20. Welfare check on the 900 block of 26th St. NW. An officer assisted a mother with telling her son to go to bed.
BEMIDJI, MN
kfgo.com

Fight erupts into stabbing on the Mississippi River near Bemidji

BEMIDJI, Minn. (KFGO) – A woman was arrested, accused of stabbing another woman during a large fight on the Mississippi River east of Bemidji about 6:30 Sunday night. Authorities said two groups, numbering about 25 people, were tubing on the river when they stopped at a shallow spot where an argument started.
BEMIDJI, MN
fox9.com

25 tubers get into brawl on Mississippi River, 1 person stabbed

(FOX 9) - Two groups of tubers totaling about 25 people got into a brawl on the Mississippi River near Bemidji, Minnesota on Sunday evening, in which one person was stabbed in the arm. The Beltrami County Sheriff's Office on Monday said authorities responded to an assault on the Mississippi...
BEMIDJI, MN
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Bemidji woman killed in crash near Gonvick

A Bemidji woman was killed and a Shevlin woman was seriously injured in a Gonvick crash Sunday morning. The state patrol says 22-year-old Morgan Avenson of Bemidji was eastbound on Highway 92 when she lost control. The 1998 Toyota 4Runner rolled multiple times. Avenson was not wearing a seat belt...
BEMIDJI, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Grant, Hubbard by NWS

Effective: 2022-06-20 20:09:00 CDT Expires: 2022-06-20 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Grant; Hubbard; Lake of the Woods; Mahnomen; Marshall; Norman; Otter Tail; Pennington; Polk; Red Lake; Roseau; Wadena; Wilkin SEVERE THUNDERSTORM WATCH 394 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD LAKE OF THE WOODS IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE ROSEAU IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA RANSOM RICHLAND SARGENT THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, ASHBY, BAGLEY, BARRETT, BAUDETTE, BEMIDJI, BRECKENRIDGE, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FERGUS FALLS, FORMAN, GREENBUSH, GWINNER, HALSTAD, HERMAN, HOFFMAN, LISBON, MAHNOMEN, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, ROSEAU, RUTLAND, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WADENA, WAHPETON, WARREN, WARROAD, AND WAUBUN.
BECKER COUNTY, MN
CBS Minnesota

Woman airlifted from Gull Lake after legs pinned by pontoon

WALKER, Minn. -- A woman has been airlifted from Gull Lake after she was pinned against a dock by a pontoon.The incident happened around 4 p.m. Friday at a residence on the lake in the city of East Gull Lake.The pontoon was attempting to dock when a mechanical failure caused it to accelerate, authorities said.A 37-year-old woman tried to stop the pontoon from striking the deck by sitting and putting her feet out to stop it, but investigators say her feet ended up sliding down, and her legs became pinched in between.She was taken to a Twin Cities metro area hospital by helicopter. There's no word on how serious her injuries were.
WALKER, MN
AM 1100 The Flag WZFG

Bemidji woman dies in Clearwater County crash

(Thief River Falls, MN) -- The Minnesota Highway Patrol says a Bemidji woman has died in a Clearwater County crash. The crash happened early Monday morning on Highway 92. Troopers say 22-year-old Morgan Iverson died and her 29-year-old passenger is hospitalized with life-threatening injuries. No other details have been released.
CLEARWATER COUNTY, MN
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#The Bemidji City Council#Bemidji Events#Bemidji News#Bemidji Police Department
lptv.org

Missing 4-Year Old From Bagley Found After Extensive Search

A 4-year old nonverbal autistic boy went missing yesterday south of Bagley in Minerva Township. According to the Clearwater County Sheriff’s Office, deputies received a call at approximately 1:40 P.M. The boy had been missing for about one hour prior to the call. Clearwater County Sheriff officials responded immediately and conducted an extensive search effort for the boy. Family and neighbors also joined. Along with the Clearwater County Sheriff’s Reserves were Beltrami County K9 units and White Earth Reserve officers.
BAGLEY, MN
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Young child reunited with family after Clearwater County search

A young child was reunited with his family after being missing for four hours in Clearwater County Thursday. The Sheriff’s Office says they received a call about a non-verbal five-year-old who was missing for an hour from about 8 miles south of Bagley. Family, neighbors, the Volunteer Sheriff’s Reserve,...
CLEARWATER COUNTY, MN
CBS News

1 killed, 1 gravely injured in northern Minnesota rollover crash

GONVICK, Minn. -- One woman is dead and another is gravely injured after a rollover crash in northern Minnesota early Sunday morning. According to the Minnesota State Patrol, 22-year-old Morgan Avenson was driving east on Highway 92 in Gonvick when she lost control just before 3 a.m. The vehicle entered...
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aitkin, Cass, Crow Wing, Itasca, Koochiching, St. Louis by NWS

Effective: 2022-06-20 17:45:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Cass; Crow Wing; Itasca; Koochiching; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 396 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN CASS CROW WING ITASCA KOOCHICHING ST. LOUIS
AITKIN COUNTY, MN
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Officials remind everyone to wear their seatbelt following fatal weekend crash

(Clearwater County)--The Minnesota State Highway Patrol is reminding everyone to wear their seatbelt after a Bemidji woman dies in a weekend crash in Clearwater County. The crash reportedly took place over the weekend on Highway 92. Officials say that 22-year-old Morgan Iverson died and her 29-year-old passenger is hospitalized with life-threatening injuries.
CLEARWATER COUNTY, MN

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