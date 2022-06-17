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Breckinridge County, KY

Severe Thunderstorm Watch issued for Breckinridge, Bullitt, Grayson, Hancock, Hardin, Henry by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-17 09:18:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Breckinridge; Bullitt; Grayson; Hancock; Hardin; Henry; Jefferson; Larue; Meade; Nelson; Ohio; Oldham;...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Bullitt, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 11:01:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Bullitt; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Hart; Henry; Larue; Logan; Nelson; Oldham; Shelby; Simpson; Spencer; Trimble; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL NOON EDT /11 AM CDT/ TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA JEFFERSON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BULLITT HARDIN HENRY LARUE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON HART LOGAN IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN BUTLER EDMONSON SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, ELIZABETHTOWN, FRANKLIN, GLASGOW, HODGENVILLE, LA GRANGE, LEITCHFIELD, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW CASTLE, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caldwell, Christian, Lyon, Todd, Trigg by NWS

Effective: 2022-06-17 09:20:00 EDT Expires: 2022-06-17 10:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caldwell; Christian; Lyon; Todd; Trigg The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Christian County in south central Kentucky Caldwell County in western Kentucky Trigg County in western Kentucky Northern Todd County in south central Kentucky Lyon County in western Kentucky * Until 900 AM CDT. * At 820 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Beech Grove to near Olney to near Eddyville, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Princeton around 840 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Crofton and Cobb. This includes the following highways Interstate 24 in Kentucky between Mile Markers 42 and 75. Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 68 and 90. Pennyrile Parkway between Mile Markers 7 and 26. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALDWELL COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
BARTHOLOMEW COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Logan by NWS

Effective: 2022-06-17 10:20:00 EDT Expires: 2022-06-17 10:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler; Logan The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Logan County in south central Kentucky Southwestern Butler County in south central Kentucky * Until 945 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dunmor, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of Logan and southwestern Butler Counties, including the following locations... Insco, Gordonsville, Dimple, Spa, Epleys, Leetown, Dennis, Wolf Lick, Crossroad and Buffalo Fork. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KY
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