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Breckinridge County, KY

Severe Thunderstorm Watch issued for Breckinridge, Bullitt, Daviess, Grayson, Hancock, Hardin by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area:...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Bullitt, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 11:01:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Bullitt; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Hart; Henry; Larue; Logan; Nelson; Oldham; Shelby; Simpson; Spencer; Trimble; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL NOON EDT /11 AM CDT/ TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA JEFFERSON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BULLITT HARDIN HENRY LARUE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON HART LOGAN IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN BUTLER EDMONSON SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, ELIZABETHTOWN, FRANKLIN, GLASGOW, HODGENVILLE, LA GRANGE, LEITCHFIELD, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW CASTLE, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daviess, Henderson, Hopkins, McLean, Union, Webster by NWS

Effective: 2022-06-17 08:52:00 EDT Expires: 2022-06-17 09:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Daviess; Henderson; Hopkins; McLean; Union; Webster The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Spencer County in southwestern Indiana Henderson County in northwestern Kentucky Daviess County in northwestern Kentucky McLean County in northwestern Kentucky Hopkins County in northwestern Kentucky Union County in northwestern Kentucky Webster County in northwestern Kentucky * Until 830 AM CDT. * At 751 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Chandler to near Corydon to 8 miles northwest of Marion, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Robards around 805 AM CDT. Sebree around 810 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Eureka, Beech Grove, Rockport, Calhoun, Grandview and Olney. This includes the following highways Interstate 165 between Mile Markers 60 and 70. Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 91 and 101, and between Mile Markers 110 and 148. Interstate 69 in Indiana between Mile Markers 1 and 4. Interstate 64 in Indiana between Mile Markers 57 and 59. Audubon Parkway between Mile Markers 1 and 23. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DAVIESS COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Anderson, Bath, Bell, Boone, Bourbon, Boyd, Boyle by NWS

Effective: 2022-06-17 10:20:00 EDT Expires: 2022-06-17 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Anderson; Bath; Bell; Boone; Bourbon; Boyd; Boyle; Bracken; Breathitt; Campbell; Carroll; Carter; Casey; Clark; Clay; Clinton; Cumberland; Elliott; Estill; Fayette; Fleming; Floyd; Franklin; Gallatin; Garrard; Grant; Green; Greenup; Harlan; Harrison; Jackson; Jessamine; Johnson; Kenton; Knott; Knox; Laurel; Lawrence; Lee; Leslie; Letcher; Lewis; Lincoln; Madison; Magoffin; Marion; Martin; Mason; McCreary; Menifee; Mercer; Metcalfe; Monroe; Montgomery; Morgan; Nicholas; Owen; Owsley; Pendleton; Perry; Pike; Powell; Pulaski; Robertson; Rockcastle; Rowan; Russell; Scott; Taylor; Washington; Wayne; Whitley; Wolfe; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 383 IS IN EFFECT UNTIL 300 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ANDERSON BATH BELL BOONE BOURBON BOYD BOYLE BRACKEN BREATHITT CAMPBELL CARROLL CARTER CASEY CLARK CLAY CLINTON CUMBERLAND ELLIOTT ESTILL FAYETTE FLEMING FLOYD FRANKLIN GALLATIN GARRARD GRANT GREEN GREENUP HARLAN HARRISON JACKSON JESSAMINE JOHNSON KENTON KNOTT KNOX LAUREL LAWRENCE LEE LESLIE LETCHER LEWIS LINCOLN MADISON MAGOFFIN MARION MARTIN MASON MCCREARY MENIFEE MERCER METCALFE MONROE MONTGOMERY MORGAN NICHOLAS OWEN OWSLEY PENDLETON PERRY PIKE POWELL PULASKI ROBERTSON ROCKCASTLE ROWAN RUSSELL SCOTT TAYLOR WASHINGTON WAYNE WHITLEY WOLFE WOODFORD
ADAIR COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
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Meade County, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Logan by NWS

Effective: 2022-06-17 10:20:00 EDT Expires: 2022-06-17 10:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler; Logan The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Logan County in south central Kentucky Southwestern Butler County in south central Kentucky * Until 945 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dunmor, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of Logan and southwestern Butler Counties, including the following locations... Insco, Gordonsville, Dimple, Spa, Epleys, Leetown, Dennis, Wolf Lick, Crossroad and Buffalo Fork. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Saline, Williamson by NWS

Effective: 2022-06-17 07:04:00 CDT Expires: 2022-06-17 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Saline; Williamson The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Williamson County in southern Illinois Saline County in southern Illinois * Until 800 AM CDT. * At 703 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mcleansboro to near Cambria, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Herrin, Carterville, Crainville, Cambria and Energy around 710 AM CDT. Marion around 715 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Creal Springs and Lake Of Egypt Area. This includes the following highways Interstate 24 in Illinois near Mile Marker 1. Interstate 57 in Illinois between Mile Markers 44 and 61. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SALINE COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Daviess#Bullitt
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