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Special Weather Statement issued for St Croix, St.Thomas...St. John.. and Adjacent Islands by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-17 07:00:00 EDT Expires: 2022-06-17 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: St Croix; St.Thomas...St. John.....

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High Wind Warning issued for Lower Washington County by NWS

Effective: 2022-06-17 21:25:00 MDT Expires: 2022-06-18 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. If dense dust is observed blowing across or approaching the roadway, pull your vehicle off the pavement as far as possible, stop, turn off lights and set the emergency brake. Do not keep your foot on the brake as this will illuminate tail lights. If you cannot leave the roadway, proceed at a lower speed and turn on lights. Target Area: Lower Washington County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Lower Washington County. * WHEN...Until 10 PM MDT Saturday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust are expected across the area may suddenly and significantly reduce visibility in some locations. This includes areas along I-15.
WASHINGTON COUNTY, UT
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Severe Weather Statement issued for Polk by NWS

Effective: 2022-06-17 18:06:00 CDT Expires: 2022-06-24 11:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Polk THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN POLK...GRAND FORKS...SOUTHEASTERN NELSON...NORTHWESTERN TRAILL AND NORTHERN STEELE COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
POLK COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Kennebec, Knox, Lincoln, Waldo by NWS

Effective: 2022-06-17 13:07:00 EDT Expires: 2022-06-17 13:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Kennebec; Knox; Lincoln; Waldo The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Kennebec County in south central Maine Northwestern Knox County in south central Maine Southwestern Waldo County in south central Maine Northeastern Lincoln County in south central Maine * Until 130 PM EDT. * At 106 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Farmingdale, or near Gardiner, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Augusta, Gardiner, Camden, Lincolnville, China, Farmingdale, Hallowell, Liberty, Rockport, Palermo, Chelsea, Jefferson, Hope, Appleton, Windsor, Searsmont, Washington, Pittston, Union and Somerville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KENNEBEC COUNTY, ME
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John
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Severe Thunderstorm Watch issued for Big Horn, Carter, Custer, Dawson, Fallon, Powder River by NWS

Effective: 2022-06-19 13:40:00 MDT Expires: 2022-06-19 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Big Horn; Carter; Custer; Dawson; Fallon; Powder River; Prairie; Richland; Rosebud; Treasure; Wibaux SEVERE THUNDERSTORM WATCH 391 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BIG HORN CARTER CUSTER DAWSON FALLON POWDER RIVER PRAIRIE RICHLAND ROSEBUD TREASURE WIBAUX
BIG HORN COUNTY, MT
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High Wind Warning issued for Salt Lake Valley by NWS

Effective: 2022-06-17 13:24:00 MDT Expires: 2022-06-18 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. If dense dust is observed blowing across or approaching the roadway, pull your vehicle off the pavement as far as possible, stop, turn off lights and set the emergency brake. Do not keep your foot on the brake as this will illuminate tail lights. If you cannot leave the roadway, proceed at a lower speed and turn on lights. Target Area: Salt Lake Valley HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Strongest winds in the northwestern portions of the Salt Lake Valley today, and southeast portions of the Salt Lake Valley this evening. Strong winds will become more widespread across the entire Salt Lake Valley Saturday. * WHEN...Until 10 PM MDT Saturday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy blowing dust is expected across the area and may suddenly and significantly reduce visibility in some locations, including interstate highways.
SALT LAKE COUNTY, UT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bristol, Kent, Newport, Providence, Washington by NWS

Effective: 2022-06-17 14:51:00 EDT Expires: 2022-06-17 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bristol; Kent; Newport; Providence; Washington The National Weather Service in Boston/Norton has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Windham County in northern Connecticut South central Bristol County in southeastern Massachusetts Northeastern Washington County in Rhode Island Newport County in Rhode Island Kent County in Rhode Island Southwestern Providence County in Rhode Island Southeastern Bristol County in Rhode Island * Until 330 PM EDT. * At 250 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Coventry, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include New Bedford, Fall River, Warwick, Cranston, Coventry, Dartmouth, South Kingstown, West Warwick, North Kingstown, Newport, Bristol, Plainfield, Portsmouth, Barrington, Middletown, Narragansett, Tiverton, Westport, East Greenwich and Warren. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRISTOL COUNTY, RI
IN THIS ARTICLE
#Earthquake#St Thomas#Special Weather Statement#The Virgin Islands#Ptwc#The U S Atlantic
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Excessive Heat Warning issued for Anoka, Carver, Chippewa, Dakota, Hennepin, Lac Qui Parle by NWS

Effective: 2022-06-19 15:16:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Anoka; Carver; Chippewa; Dakota; Hennepin; Lac Qui Parle; Ramsey; Scott; Stevens; Swift; Washington; Yellow Medicine EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 105 this afternoon and 106 Monday afternoon, with overnight lows only dropping to around 80. * WHERE...The Twin Cities metro area and west central Minnesota. * WHEN...Until 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities. * ADDITIONAL DETAILS...The heat may also result in some roads buckling.
ANOKA COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Effingham by NWS

Effective: 2022-06-17 09:56:00 CDT Expires: 2022-06-17 15:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Effingham FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 345 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Illinois, including the following county, Effingham. * WHEN...Until 345 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. Numerous roads remain closed due to flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 955 AM CDT, emergency management reported numerous roadways flooded in the Effingham area. Up to 5 inches of rain this morning produced this flooding. - Some locations that will experience flooding include Effingham, Teutopolis, Watson, Effingham County Airport, Heartville, Lake Sara and Elliotstown. - http://www.weather.gov/safety/flood
EFFINGHAM COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Saline, Williamson by NWS

Effective: 2022-06-17 07:04:00 CDT Expires: 2022-06-17 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Saline; Williamson The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Williamson County in southern Illinois Saline County in southern Illinois * Until 800 AM CDT. * At 703 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mcleansboro to near Cambria, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Herrin, Carterville, Crainville, Cambria and Energy around 710 AM CDT. Marion around 715 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Creal Springs and Lake Of Egypt Area. This includes the following highways Interstate 24 in Illinois near Mile Marker 1. Interstate 57 in Illinois between Mile Markers 44 and 61. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SALINE COUNTY, IL
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Special Weather Statement issued for Kittson, West Marshall by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Kittson; West Marshall Strong thunderstorms will impact portions of western Marshall, southwestern Kittson, southern Cavalier, northwestern Grand Forks, northern Nelson, northeastern Ramsey, Walsh and southern Pembina Counties through 1230 AM CDT At 1146 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Southam to 6 miles south of Ardoch. Movement was north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near Johnstown around 1150 PM CDT. Poland, Ardoch and Oslo around 1155 PM CDT. Minto around 1200 AM CDT. Edmore, Warsaw and Big Woods around 1205 AM CDT. Derrick around 1210 AM CDT. This includes Interstate 29 between mile markers 154 and 195. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
KITTSON COUNTY, MN
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NWS
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Red Flag Warning issued for Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch by NWS

Effective: 2022-06-18 11:00:00 PDT Expires: 2022-06-18 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Outdoor burning is not recommended. Heed all fire restrictions. Target Area: Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch; Lake Mead NRA, Colorado River-NV side; Lincoln County, Ely Dispatch; Nye County Deserts, Las Vegas Dispatch; Sheep Range; Spring Mountains RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM PDT /9 PM MST/ THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR MOST OF SOUTHERN NEVADA AND NORTHWEST ARIZONA * AFFECTED AREA...In Nevada...Fire weather zones 461, 462, 463, 464, 465, and 466. In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. * WIND...Sustained winds of 20 to 30 mph with gusts to 50 mph. Stronger wind gusts possible across the Southern Great Basin. * HUMIDITY...Minimum relative humidity values of 5 to 12 percent. * IMPACTS...A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Any fires that develop will likely spread rapidly.
CLARK COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Cavalier, Eastern Walsh County, Grand Forks, Nelson, Pembina by NWS

Effective: 2022-06-19 09:45:00 CDT Expires: 2022-06-20 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cavalier; Eastern Walsh County; Grand Forks; Nelson; Pembina; Ramsey; Western Walsh County Strong thunderstorms will impact portions of western Marshall, southwestern Kittson, southern Cavalier, northwestern Grand Forks, northern Nelson, northeastern Ramsey, Walsh and southern Pembina Counties through 1230 AM CDT At 1146 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Southam to 6 miles south of Ardoch. Movement was north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near Johnstown around 1150 PM CDT. Poland, Ardoch and Oslo around 1155 PM CDT. Minto around 1200 AM CDT. Edmore, Warsaw and Big Woods around 1205 AM CDT. Derrick around 1210 AM CDT. This includes Interstate 29 between mile markers 154 and 195. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
CAVALIER COUNTY, ND
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Flood Advisory issued for Brevard, Orange, Seminole by NWS

Effective: 2022-06-20 01:44:00 EDT Expires: 2022-06-20 04:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Brevard; Orange; Seminole FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 445 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east central Florida, including the following counties, Brevard, Orange and Seminole. * WHEN...Until 445 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 144 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Orlando, Titusville, Oviedo, Winter Springs, Wedgefield, Christmas, Space Coast Airport, Port Saint John, Mims, Bithlo, Sharpes, Chuluota, Avalon Park, University Of Central Florida, Playalinda Beach, Goldenrod, Merritt Island Wildlife Refuge, Kennedy Space Center, Union Park and Lake Hart. - http://www.weather.gov/safety/flood
BREVARD COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Burleigh, Dickey, Emmons, Grant, Hettinger, Kidder by NWS

Effective: 2022-06-19 23:46:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Burleigh; Dickey; Emmons; Grant; Hettinger; Kidder; LaMoure; Logan; McIntosh; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Sioux; Stutsman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH EMMONS GRANT KIDDER MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN SIOUX IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA DICKEY LAMOURE LOGAN MCINTOSH STUTSMAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS HETTINGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLEY, BEULAH, BISMARCK, CARSON, CENTER, EDGELEY, ELGIN, ELLENDALE, FORT YATES, GACKLE, GARRISON, GOODRICH, HAZEN, HETTINGER, JAMESTOWN, KULM, LAMOURE, LINTON, MANDAN, MCCLUSKY, MOTT, NAPOLEON, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, OAKES, SELFRIDGE, SOLEN, STEELE, STRASBURG, TAPPEN, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WILTON, AND WISHEK.
ADAMS COUNTY, ND

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