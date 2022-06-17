Special Weather Statement issued for St Croix, St.Thomas...St. John.. and Adjacent Islands by NWS

Effective: 2022-06-19 23:46:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Burleigh; Dickey; Emmons; Grant; Hettinger; Kidder; LaMoure; Logan; McIntosh; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Sioux; Stutsman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH EMMONS GRANT KIDDER MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN SIOUX IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA DICKEY LAMOURE LOGAN MCINTOSH STUTSMAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS HETTINGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLEY, BEULAH, BISMARCK, CARSON, CENTER, EDGELEY, ELGIN, ELLENDALE, FORT YATES, GACKLE, GARRISON, GOODRICH, HAZEN, HETTINGER, JAMESTOWN, KULM, LAMOURE, LINTON, MANDAN, MCCLUSKY, MOTT, NAPOLEON, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, OAKES, SELFRIDGE, SOLEN, STEELE, STRASBURG, TAPPEN, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WILTON, AND WISHEK.
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