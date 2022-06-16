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Bismarck, ND

Bike Night 2022 – A Little Rain & Wind Can’t Stop Us

By Bromo
96-5 The Fox
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 4 days ago
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It is always impossible to predict anything around a weather forecast here in North Dakota - yesterday, Wednesday, June 15th was supposed to be windy, all-day - The experts were right - we got that and more - HOWEVER you can never dampen the spirits of our Bike Night regulars, heck...

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Another Round Of Severe Weather For Bismarck Mandan Today

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BISMARCK, N.D. (KFYR) - A local historic attraction is back up and chugging along after being derailed by COVID. The Fort Lincoln Trolley made it first departure in two years Friday from Mandan. “We have not operated since 2019 because of COVID, so we are happy to be back again,”...
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
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Watch House On Yellowstone Fall Into River That’s Headed To ND

The Yellowstone River in Montana is higher than it's been in over one hundred years. A combination of late spring snow storms, warm temperatures, and rainfall that is 400% higher than normal has caused rapidly melting snow. This in turn has led to historic flooding of this river, which eventually flows into North Dakota southwest of Williston.
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Where Are The Fish Biting in North Dakota?

JAMESTOWN, N.D. (NewsDakota.com) – It’s a constant question for the North Dakota Game & Fish Department. Wildlife Biologist Doug Leier says in response, the Game & Fish Department created their “Find Lakes” search on their website. There, anglers can search the different lakes and counties to receive a list of sport fish found in that lake, stocking information, driving directions, boat ramps, shore fishing access and more.
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100 Degree Heat & Rolling Blackouts In North Dakota? You Betcha!

Can you imagine not having your air conditioner during a 100-degree heatwave?. As we prepare for a heatwave this weekend with high temperatures near or above 100 degrees Saturday through Sunday, just imagine if your power was interrupted? Well, that is a distinct possibility for North Dakotans according to a Facebook post from Harrison REMC.
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In Mandan – A Work Of Art We Drive By Everyday

This article I am writing right now is not intended in an attempt to endorse a new business or to do a favor for the new owners. As a matter of fact, I have no clue who our new neighbors are. Yes I realize by the sign on the building it's a bank, awesome, the message I am trying to get across is just what kind of talented people we have in our community, and it's so easy to take it for granted.
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Moving Bakken gas to eastern North Dakota

North Dakota Pipeline Authority director Justin Kringstad says there’s still a lot of interest in a pipeline to bring Bakken natural gas to eastern North Dakota. North Dakota would provide $150 million in seed money for the project. But the state Industrial Commission had to extend the deadline until August 15th, after WBI Energy backed out.
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In Bismarck – A Textbood Dad/Friend – Happy Father’s Day!

*** I wrote this back in February, I had the chance the watch this unfold, a textbook example of a father/friend - a story of support, love, and never giving up - today I think of many dads out there that have the same kind of relationship with their kids. It's truly inspiring, and it makes me think of my very own dad, somewhere up in heaven hanging out on a cloud doing what he loves, playing country music on his guitar. ***
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Sweltering Triple Digit Heatwave Coming Soon To North Dakota

By this time last year, we had already had several 100-plus degree days in Bismarck. That was a sign of things to come as 90 degrees plus heat was the norm for most of the summer last year and lasted well into September. Of course, we were also in the middle of a pretty significant drought that lasted for over two-plus years.
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Woman attacked by bison in Custer State Park in South Dakota

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One thing you can never have too much of is coffee. -- Yup, that's right, Bismarck has another new coffee shop coming to the South end of town. After escaping a near-death experience on the road, I noticed a sign for the shop. Scooter's Coffee sits near La Caretta and U.S. Bank on East Bismarck Expressway. If you're wondering, Scooter's Coffee has restaurants in several Midwest regions.
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Wild mountain lion sighted in Bismarck

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Look Who Is Galloping Into Bismarck This Month

WHEN: June 22-26 WHERE: The 47th ANNUAL SAM McQUADE SR. BUDWEISER CHARITY SOFTBALL TOURNAMENT - CLICK HERE. In celebration of McQuade Distributing's 75th Anniversary & 47th Annual Sam McQuade Sr. Budweiser Charity Softball Tournament - I can't think of a better way to enjoy this tournament even more than having these superstar animals here. A HUGE event like McQuade's demands the very best!
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