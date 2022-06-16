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Tennessee State

Editorial Roundup: Tennessee

By Associated Press
US News and World Report
 3 days ago

Cover picture for the articleKingsport Times News. June 15, 2022. Editorial: Tenn. and Va. should keep state park pools open. What is it with state park swimming pools? Those swimming pools are one of the biggest draws to our parks. Yet Tennessee has permanently closed half of its park pools, including the one at Kingsport’s...

www.usnews.com

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