Severe Thunderstorm Warning issued for Rowan by NWS

Effective: 2022-06-17 14:50:00 EDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Swain; Transylvania; Union; Yancey SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SWAIN TRANSYLVANIA UNION YANCEY
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