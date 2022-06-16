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Severe Weather Statement issued for City of Danville by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-16 15:30:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS, as well as deadly cloud to ground lightning. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows....

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Severe Thunderstorm Warning issued for Davis, Tooele by NWS

Effective: 2022-06-19 14:53:00 MDT Expires: 2022-06-19 15:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near Great Salt Lake, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Davis; Tooele The National Weather Service in Salt Lake City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Davis County in northern Utah Northeastern Tooele County in northern Utah * Until 330 PM MDT * At 251 PM MDT, a severe thunderstorm was located near Delle, or 24 miles northwest of Grantsville, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and low visibility in blowing dust. SOURCE...Mesonet. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Tooele, Grantsville, Stansbury Park, Great Salt Lake South of the Causeway, Delle, Tooele Army Depot, Erda and Lake Point. This includes Interstate 80 in Utah between mile markers 57 and 96. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DAVIS COUNTY, UT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cascade, Chouteau, Deer Lodge, Flathead, Glacier, Granite by NWS

Effective: 2022-06-18 12:35:00 MDT Expires: 2022-06-18 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cascade; Chouteau; Deer Lodge; Flathead; Glacier; Granite; Hill; Lake; Lewis and Clark; Liberty; Missoula; Pondera; Powell; Ravalli; Teton; Toole SEVERE THUNDERSTORM WATCH 390 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE CASCADE CHOUTEAU DEER LODGE FLATHEAD GLACIER GRANITE HILL LAKE LEWIS AND CLARK LIBERTY MISSOULA PONDERA POWELL RAVALLI TETON TOOLE
CASCADE COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beaufort, Bladen, Brunswick, Carteret, Columbus, Craven, Dare by NWS

Effective: 2022-06-17 18:40:00 EDT Expires: 2022-06-18 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beaufort; Bladen; Brunswick; Carteret; Columbus; Craven; Dare; Duplin; Greene; Hyde; Jones; Lenoir; Martin; New Hanover; Onslow; Pamlico; Pender; Pitt; Robeson; Tyrrell; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 387 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE BEAUFORT BLADEN BRUNSWICK CARTERET COLUMBUS CRAVEN DARE DUPLIN GREENE HYDE JONES LENOIR MARTIN NEW HANOVER ONSLOW PAMLICO PENDER PITT ROBESON TYRRELL WASHINGTON
BEAUFORT COUNTY, NC
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Heavy Rain#City Of Danville
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
BARTHOLOMEW COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Braxton, Cabell, Calhoun, Clay, Fayette, Gilmer by NWS

Effective: 2022-06-17 13:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Braxton; Cabell; Calhoun; Clay; Fayette; Gilmer; Greenbrier; Jackson; Kanawha; Lincoln; Logan; Mason; McDowell; Mercer; Mingo; Monroe; Nicholas; Pocahontas; Putnam; Raleigh; Roane; Summers; Wayne; Webster; Wyoming SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BRAXTON CABELL CALHOUN CLAY FAYETTE GILMER GREENBRIER JACKSON KANAWHA LINCOLN LOGAN MASON MCDOWELL MERCER MINGO MONROE NICHOLAS POCAHONTAS PUTNAM RALEIGH ROANE SUMMERS WAYNE WEBSTER WYOMING
BOONE COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baldwin, Bryan, Bulloch, Burke, Candler, Chatham, Effingham by NWS

Effective: 2022-06-17 18:40:00 EDT Expires: 2022-06-18 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Bryan; Bulloch; Burke; Candler; Chatham; Effingham; Emanuel; Evans; Glascock; Hancock; Jefferson; Jenkins; Johnson; Laurens; Liberty; Long; McIntosh; Montgomery; Richmond; Screven; Tattnall; Toombs; Treutlen; Washington; Wheeler; Wilkinson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 387 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BALDWIN BRYAN BULLOCH BURKE CANDLER CHATHAM EFFINGHAM EMANUEL EVANS GLASCOCK HANCOCK JEFFERSON JENKINS JOHNSON LAURENS LIBERTY LONG MCINTOSH MONTGOMERY RICHMOND SCREVEN TATTNALL TOOMBS TREUTLEN WASHINGTON WHEELER WILKINSON
BALDWIN COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Big Horn, Carter, Custer, Dawson, Fallon, Powder River by NWS

Effective: 2022-06-19 13:40:00 MDT Expires: 2022-06-19 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Big Horn; Carter; Custer; Dawson; Fallon; Powder River; Prairie; Richland; Rosebud; Treasure; Wibaux SEVERE THUNDERSTORM WATCH 391 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BIG HORN CARTER CUSTER DAWSON FALLON POWDER RIVER PRAIRIE RICHLAND ROSEBUD TREASURE WIBAUX
BIG HORN COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Effingham by NWS

Effective: 2022-06-17 09:56:00 CDT Expires: 2022-06-17 15:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Effingham FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 345 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Illinois, including the following county, Effingham. * WHEN...Until 345 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. Numerous roads remain closed due to flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 955 AM CDT, emergency management reported numerous roadways flooded in the Effingham area. Up to 5 inches of rain this morning produced this flooding. - Some locations that will experience flooding include Effingham, Teutopolis, Watson, Effingham County Airport, Heartville, Lake Sara and Elliotstown. - http://www.weather.gov/safety/flood
EFFINGHAM COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bristol, Kent, Newport, Providence, Washington by NWS

Effective: 2022-06-17 14:51:00 EDT Expires: 2022-06-17 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bristol; Kent; Newport; Providence; Washington The National Weather Service in Boston/Norton has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Windham County in northern Connecticut South central Bristol County in southeastern Massachusetts Northeastern Washington County in Rhode Island Newport County in Rhode Island Kent County in Rhode Island Southwestern Providence County in Rhode Island Southeastern Bristol County in Rhode Island * Until 330 PM EDT. * At 250 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Coventry, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include New Bedford, Fall River, Warwick, Cranston, Coventry, Dartmouth, South Kingstown, West Warwick, North Kingstown, Newport, Bristol, Plainfield, Portsmouth, Barrington, Middletown, Narragansett, Tiverton, Westport, East Greenwich and Warren. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRISTOL COUNTY, RI
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Severe Thunderstorm Watch issued for Banks, Catoosa, Chattooga, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin by NWS

Effective: 2022-06-17 14:50:00 EDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Chattooga; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Gordon; Habersham; Hall; Hart; Jackson; Lumpkin; Madison; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; Walker; White; Whitfield SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA CHATTOOGA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER GORDON HABERSHAM HALL HART JACKSON LUMPKIN MADISON MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WALKER WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Salt Lake Valley by NWS

Effective: 2022-06-17 13:24:00 MDT Expires: 2022-06-18 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. If dense dust is observed blowing across or approaching the roadway, pull your vehicle off the pavement as far as possible, stop, turn off lights and set the emergency brake. Do not keep your foot on the brake as this will illuminate tail lights. If you cannot leave the roadway, proceed at a lower speed and turn on lights. Target Area: Salt Lake Valley HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Strongest winds in the northwestern portions of the Salt Lake Valley today, and southeast portions of the Salt Lake Valley this evening. Strong winds will become more widespread across the entire Salt Lake Valley Saturday. * WHEN...Until 10 PM MDT Saturday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy blowing dust is expected across the area and may suddenly and significantly reduce visibility in some locations, including interstate highways.
SALT LAKE COUNTY, UT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caldwell, Christian, Lyon, Todd, Trigg by NWS

Effective: 2022-06-17 09:20:00 EDT Expires: 2022-06-17 10:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caldwell; Christian; Lyon; Todd; Trigg The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Christian County in south central Kentucky Caldwell County in western Kentucky Trigg County in western Kentucky Northern Todd County in south central Kentucky Lyon County in western Kentucky * Until 900 AM CDT. * At 820 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Beech Grove to near Olney to near Eddyville, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Princeton around 840 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Crofton and Cobb. This includes the following highways Interstate 24 in Kentucky between Mile Markers 42 and 75. Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 68 and 90. Pennyrile Parkway between Mile Markers 7 and 26. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALDWELL COUNTY, KY
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Flood Advisory issued for Eddy by NWS

Effective: 2022-06-19 22:26:00 MDT Expires: 2022-06-20 01:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. In hilly terrain there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded roads. Find an alternate route. Target Area: Eddy FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 315 AM MDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast New Mexico, including the following county, Eddy. * WHEN...Until 315 AM MDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1200 AM MDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Carlsbad Caverns National Park, Whites City, Lincoln National Forest and Queen. - http://www.weather.gov/safety/flood
EDDY COUNTY, NM
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High Wind Warning issued for Lower Washington County by NWS

Effective: 2022-06-17 21:25:00 MDT Expires: 2022-06-18 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. If dense dust is observed blowing across or approaching the roadway, pull your vehicle off the pavement as far as possible, stop, turn off lights and set the emergency brake. Do not keep your foot on the brake as this will illuminate tail lights. If you cannot leave the roadway, proceed at a lower speed and turn on lights. Target Area: Lower Washington County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Lower Washington County. * WHEN...Until 10 PM MDT Saturday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust are expected across the area may suddenly and significantly reduce visibility in some locations. This includes areas along I-15.
WASHINGTON COUNTY, UT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Bullitt, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 11:01:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Bullitt; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Hart; Henry; Larue; Logan; Nelson; Oldham; Shelby; Simpson; Spencer; Trimble; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL NOON EDT /11 AM CDT/ TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA JEFFERSON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BULLITT HARDIN HENRY LARUE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON HART LOGAN IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN BUTLER EDMONSON SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, ELIZABETHTOWN, FRANKLIN, GLASGOW, HODGENVILLE, LA GRANGE, LEITCHFIELD, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW CASTLE, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
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Special Weather Statement issued for Kittson by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Kittson Strong thunderstorms will impact portions of western Marshall, southwestern Kittson, southern Cavalier, northwestern Grand Forks, northern Nelson, northeastern Ramsey, Walsh and southern Pembina Counties through 1230 AM CDT At 1146 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Southam to 6 miles south of Ardoch. Movement was north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near Johnstown around 1150 PM CDT. Poland, Ardoch and Oslo around 1155 PM CDT. Minto around 1200 AM CDT. Edmore, Warsaw and Big Woods around 1205 AM CDT. Derrick around 1210 AM CDT. This includes Interstate 29 between mile markers 154 and 195. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
KITTSON COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alexander, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Catawba by NWS

Effective: 2022-06-17 14:50:00 EDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Swain; Transylvania; Union; Yancey SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SWAIN TRANSYLVANIA UNION YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC

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