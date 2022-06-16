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Franklin, TN

Now Hiring: Franklin PD Seeking Qualified, POST Certified Police Officers

By Lieutenant Charles Warner
franklinpdnews.com
 4 days ago

Cover picture for the articleNow through July 13, the FPD is accepting applications from P.O.S.T. certified officers who would like to join the force. $55k – $65k...

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