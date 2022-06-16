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Bucks County, PA

Flood Advisory issued for Bucks, Carbon by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-16 07:51:00 EDT Expires: 2022-06-16 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: In hilly terrain there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded...

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Tornado Watch issued for Adams, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon by NWS

Effective: 2022-06-16 20:12:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Cumberland; Dauphin; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lancaster; Lebanon; Mifflin; Northumberland; Perry; Snyder; York TORNADO WATCH 376 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN CENTRAL PENNSYLVANIA ADAMS CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER LEBANON MIFFLIN NORTHUMBERLAND PERRY SNYDER YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF CARLISLE, CHAMBERSBURG, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LEBANON, LEWISTOWN, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, SELINSGROVE, SHAMOKIN, SUNBURY, WAYNESBORO, AND YORK.
ADAMS COUNTY, PA

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