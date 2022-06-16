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Bucks County, PA

Special Weather Statement issued for Lower Bucks, Northampton, Upper Bucks by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-16 14:00:00 EDT Expires: 2022-06-16 06:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this...

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Tornado Watch issued for Adams, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon by NWS

Effective: 2022-06-16 20:12:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Cumberland; Dauphin; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lancaster; Lebanon; Mifflin; Northumberland; Perry; Snyder; York TORNADO WATCH 376 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN CENTRAL PENNSYLVANIA ADAMS CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER LEBANON MIFFLIN NORTHUMBERLAND PERRY SNYDER YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF CARLISLE, CHAMBERSBURG, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LEBANON, LEWISTOWN, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, SELINSGROVE, SHAMOKIN, SUNBURY, WAYNESBORO, AND YORK.
ADAMS COUNTY, PA
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Tornado Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Bradford, Cambria, Cameron, Carbon by NWS

Effective: 2022-06-16 14:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Bradford; Cambria; Cameron; Carbon; Centre; Clearfield; Clinton; Columbia; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Luzerne; Lycoming; McKean; Mifflin; Monroe; Montour; Northumberland; Perry; Pike; Potter; Schuylkill; Snyder; Somerset; Sullivan; Susquehanna; Tioga; Union; Warren; Wayne; Wyoming; York TORNADO WATCH 376 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR BRADFORD CAMBRIA CAMERON CARBON CENTRE CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LUZERNE LYCOMING MCKEAN MIFFLIN MONROE MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY PIKE POTTER SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET SULLIVAN SUSQUEHANNA TIOGA UNION WARREN WAYNE WYOMING YORK
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