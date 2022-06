Effective: 2022-06-16 14:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Bradford; Cambria; Cameron; Carbon; Centre; Clearfield; Clinton; Columbia; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Luzerne; Lycoming; McKean; Mifflin; Monroe; Montour; Northumberland; Perry; Pike; Potter; Schuylkill; Snyder; Somerset; Sullivan; Susquehanna; Tioga; Union; Warren; Wayne; Wyoming; York TORNADO WATCH 376 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR BRADFORD CAMBRIA CAMERON CARBON CENTRE CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LUZERNE LYCOMING MCKEAN MIFFLIN MONROE MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY PIKE POTTER SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET SULLIVAN SUSQUEHANNA TIOGA UNION WARREN WAYNE WYOMING YORK

ADAMS COUNTY, PA ・ 2 DAYS AGO