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Blaine County, NE

Excessive Heat Watch issued for Blaine, Chase, Custer, Frontier, Garfield, Hayes, Keith by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-17 10:00:00 CDT Expires: 2022-06-20 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Be prepared to drink plenty of fluids, stay in an air- conditioned room,...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Bullitt, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 11:01:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Bullitt; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Hart; Henry; Larue; Logan; Nelson; Oldham; Shelby; Simpson; Spencer; Trimble; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL NOON EDT /11 AM CDT/ TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA JEFFERSON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BULLITT HARDIN HENRY LARUE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON HART LOGAN IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN BUTLER EDMONSON SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, ELIZABETHTOWN, FRANKLIN, GLASGOW, HODGENVILLE, LA GRANGE, LEITCHFIELD, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW CASTLE, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cascade, Lewis and Clark, Teton by NWS

Effective: 2022-06-18 14:03:00 MDT Expires: 2022-06-18 14:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Target Area: Cascade; Lewis and Clark; Teton The National Weather Service in Great Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Lewis and Clark County in west central Montana South central Teton County in north central Montana West central Cascade County in central Montana * Until 245 PM MDT. * At 203 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 13 miles south of Augusta to 14 miles northwest of Wolf Creek to 13 miles east of Lincoln, moving northeast at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Augusta, Wolf Creek, Bowmans Corner, Bean Lake and Craig. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CASCADE COUNTY, MT
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High Wind Watch issued for Esmeralda and Central Nye County by NWS

Effective: 2022-06-17 08:00:00 PDT Expires: 2022-06-17 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Esmeralda and Central Nye County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, south winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. For the High Wind Watch, south winds 30 to 35 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Esmeralda and Central Nye County. * WHEN...For the Wind Advisory, from 11 AM to 11 PM PDT Thursday. For the High Wind Watch, from 8 AM Friday morning through 11 PM Friday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust and sand are likely.
ESMERALDA COUNTY, NV
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Chase County, NE
City
Lincoln, NE
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Excessive Heat Warning issued for Anoka, Carver, Chippewa, Dakota, Hennepin, Lac Qui Parle by NWS

Effective: 2022-06-19 13:00:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Anoka; Carver; Chippewa; Dakota; Hennepin; Lac Qui Parle; Ramsey; Scott; Stevens; Swift; Washington; Yellow Medicine EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 100 this afternoon and 106 Monday afternoon, with overnight lows only dropping to around 80. * WHERE...The Twin Cities metro area and west central Minnesota. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities. * ADDITIONAL DETAILS...The heat may also result in some roads buckling.
ANOKA COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
BARTHOLOMEW COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cuyahoga, Geauga, Lake by NWS

Effective: 2022-06-16 14:32:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Cuyahoga; Geauga; Lake The National Weather Service in Cleveland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Geauga County in northeastern Ohio East central Cuyahoga County in northeastern Ohio Southern Lake County in northeastern Ohio * Until 315 PM EDT. * At 231 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Chardon, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Chardon, Middlefield, Burton, Chesterland, Mayfield Heights, Willoughby Hills, Highland Heights, Kirtland, Pepper Pike, Huntsburg, Mayfield, Claridon, Gates Mills, Montville, Hunting Valley, Thompson, Kirtland Hills, Waite Hill and Aquilla. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUYAHOGA COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Crawford, Erie by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Armstrong; Beaver; Butler; Clarion; Crawford; Erie; Fayette; Forest; Greene; Indiana; Jefferson; Lawrence; Mercer; Venango; Washington; Westmoreland SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHENY ARMSTRONG BEAVER BUTLER CLARION CRAWFORD ERIE FAYETTE FOREST GREENE INDIANA JEFFERSON LAWRENCE MERCER VENANGO WASHINGTON WESTMORELAND
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ashland, Crawford, Richland by NWS

Effective: 2022-06-16 13:54:00 EDT Expires: 2022-06-16 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ashland; Crawford; Richland The National Weather Service in Cleveland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Richland County in north central Ohio Central Ashland County in north central Ohio Southeastern Crawford County in north central Ohio * Until 245 PM EDT. * At 154 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Crestline, or 8 miles northwest of Mansfield, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Mansfield, Ashland, Galion, Shelby, Ontario, Crestline, Hayesville, Polk, Jeromesville, Bailey Lakes, North Robinson, Mifflin, Rowsburg, Nankin, Shenandoah, Olivesburg and Mohicanville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ASHLAND COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Cabarrus, Gaston, Lincoln, Mecklenburg by NWS

Effective: 2022-06-16 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for the Piedmont of North Carolina. Target Area: Cabarrus; Gaston; Lincoln; Mecklenburg A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Cabarrus, eastern Lincoln, central Mecklenburg and northeastern Gaston Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 6 miles west of Huntersville, or 5 miles southwest of Ramsey Creek Park, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Uptown Charlotte, Huntersville, Central Charlotte, Northeast Charlotte, Southwest Charlotte, Northwest Charlotte, Cornelius, Mt Holly, Harrisburg and Westport. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CABARRUS COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Kennebec, Knox, Lincoln, Waldo by NWS

Effective: 2022-06-17 13:07:00 EDT Expires: 2022-06-17 13:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Kennebec; Knox; Lincoln; Waldo The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Kennebec County in south central Maine Northwestern Knox County in south central Maine Southwestern Waldo County in south central Maine Northeastern Lincoln County in south central Maine * Until 130 PM EDT. * At 106 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Farmingdale, or near Gardiner, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Augusta, Gardiner, Camden, Lincolnville, China, Farmingdale, Hallowell, Liberty, Rockport, Palermo, Chelsea, Jefferson, Hope, Appleton, Windsor, Searsmont, Washington, Pittston, Union and Somerville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KENNEBEC COUNTY, ME
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cattaraugus, Chautauqua, Erie by NWS

Effective: 2022-06-16 14:35:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Heavy rainfall is occurring with these storms, and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Cattaraugus; Chautauqua; Erie The National Weather Service in Buffalo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Cattaraugus County in western New York Southwestern Erie County in western New York Chautauqua County in western New York * Until 330 PM EDT. * At 234 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Findley Lake to Cranesville, Pennsylvania, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Jamestown, Dunkirk, Fredonia, Westfield, Lakewood, Gowanda, Silver Creek, Falconer, Ashford and Mayville. This includes the following highways Interstate 90 between exits 61 and 58. Interstate 86 between exits 4 and 16. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CATTARAUGUS COUNTY, NY
IN THIS ARTICLE
#Hot Weather#Frontier
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High Wind Warning issued for Arco, Mud Lake Desert, Eastern Magic Valley by NWS

Effective: 2022-06-17 12:11:00 MDT Expires: 2022-06-17 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive as high wind will create reduced visibilities from blowing dust and light high profile vehicles could get blown over especially with direct cross winds areas like I-86 and I-84. Boating will be hazardous due to high waves from strong winds. Target Area: Arco, Mud Lake Desert; Eastern Magic Valley; Lower Snake River Plain; Marsh and Arbon Highlands; Raft River Region; Southern Hills, Albion Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...South winds 35 to 45 mph with gusts over 57 mph. * WHERE...Southern Hills/Albion Mountains, Raft River, Lower Snake Plain and the Arco desert, including I-86, I-84, Pocatello, Burley, Blackfoot, Malta, Inkom, Downey, Craters of the Moon, INL, Mudlake, and American Falls. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Expect reduced visibilities for blowing dust as well.
BANNOCK COUNTY, ID
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daviess, Henderson, Hopkins, McLean, Union, Webster by NWS

Effective: 2022-06-17 08:52:00 EDT Expires: 2022-06-17 09:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Daviess; Henderson; Hopkins; McLean; Union; Webster The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Spencer County in southwestern Indiana Henderson County in northwestern Kentucky Daviess County in northwestern Kentucky McLean County in northwestern Kentucky Hopkins County in northwestern Kentucky Union County in northwestern Kentucky Webster County in northwestern Kentucky * Until 830 AM CDT. * At 751 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Chandler to near Corydon to 8 miles northwest of Marion, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Robards around 805 AM CDT. Sebree around 810 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Eureka, Beech Grove, Rockport, Calhoun, Grandview and Olney. This includes the following highways Interstate 165 between Mile Markers 60 and 70. Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 91 and 101, and between Mile Markers 110 and 148. Interstate 69 in Indiana between Mile Markers 1 and 4. Interstate 64 in Indiana between Mile Markers 57 and 59. Audubon Parkway between Mile Markers 1 and 23. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DAVIESS COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alexander, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Catawba by NWS

Effective: 2022-06-17 14:50:00 EDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Swain; Transylvania; Union; Yancey SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SWAIN TRANSYLVANIA UNION YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Genesee, Monroe, Orleans, Wayne by NWS

Effective: 2022-06-16 16:07:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT for western New York. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Genesee; Monroe; Orleans; Wayne The National Weather Service in Buffalo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Wayne County in western New York Orleans County in western New York Northeastern Genesee County in western New York Monroe County in western New York * Until 500 PM EDT. * At 407 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Albion, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Rochester, Greece, Irondequoit, Chili, Brockport, East Rochester, Albion, Hilton, Webster and Fairport. This includes the following highways Interstate 390 near exit 12. Interstate 90 near exit 46. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GENESEE COUNTY, NY
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Tornado Warning issued for Guernsey by NWS

Effective: 2022-06-16 17:06:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Guernsey The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Tornado Warning for Northeastern Guernsey County in east central Ohio * Until 530 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles west of Freeport, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of northeastern Guernsey County, including the following locations Antrim, Birmingham and Fairview. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
GUERNSEY COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Holmes, Jackson, Washington by NWS

Effective: 2022-06-16 20:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Severe thunderstorms produce damaging winds, destructive hail, deadly lightning and very heavy rain. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of your home or business. Heavy rains flood roads quickly so do not drive into areas where water covers the road. Target Area: Holmes; Jackson; Washington The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Jackson County in the Panhandle of Florida Eastern Holmes County in the Panhandle of Florida Northeastern Washington County in the Panhandle of Florida * Until 800 PM CDT. * At 714 PM CDT, Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing damaging winds in excess of 60 mph. This storm was located 8 miles southwest of Marianna, and moving west at 15 mph. Penny size hail may also accompany the damaging winds. * Locations impacted include Chipley, Marianna, Bonifay, Bradford, Sneads, Cottondale, Grand Ridge, Alford, Wausau, Richter Crossroads, Blue Spring, Union City, Star, Jacobs, Alliance, Smyrna, Bahoma, Compass Lake, Sylvania and Johnson Crossroads.
HOLMES COUNTY, FL

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