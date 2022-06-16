ContributorsPublishersAdvertisers
Nashville, TN

Shooting reported on the 2500 block of Murfreesboro Pike

By FOX 17 Digital Staff
fox17.com
 3 days ago

Cover picture for the articleNashville, Tenn. (WZTV) — Metro Nashville Police are investigating a reported shooting on the 2500...

fox17.com

Comments / 1

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
WSMV

Shooting investigation underway at City Side Flats

NASHVILLE, Tenn. (WSMV) - Metro Police confirmed that one man was shot Friday at City Side Flats. Metro Police said officers were called at 7:34 p.m. for reports of a shooting victim at City Side Flats, located at 1441 Lebanon Pike. When officers arrived, they found one man was shot at the scene.
NASHVILLE, TN
WSMV

Police: Armed protestors asked to leave Juneteenth celebration

FRANKLIN, Tenn. (WSMV) - Two different protest groups were asked to leave downtown Franklin Saturday after attempting to disrupt the Juneteenth celebration. Franklin Police said one of the groups consisted of people carrying signs that read “White Lives Matter” and “Stop White Replacement.” They added that another group, who said they were a buffer between festival-goers and the other group, included people who were armed and wearing ballistic vests.
FRANKLIN, TN
fox17.com

Motorcyclist killed after colliding with SUV in Clarksville

CLARKSVILLE, Tenn. -- A motorcyclist has died after a crash in Clarksville. An accident involving a 2016 Toyota Highlander and a 2015 Kawasaki Ninja motorcycle occurred at around 7:30 p.m. Friday on Fort Campbell Boulevard at Ringgold Road. Clarksville police say the SUV turned into the path of the motorcycle as it proceeded through the intersection.
CLARKSVILLE, TN
RELATED LOCAL CHANNELS
Local
Tennessee Crime & Safety
City
Nashville, TN
Nashville, TN
Crime & Safety
whvoradio.com

Two Flown To Nashville After Christian County Rollover Crash

A wreck on Dawson Springs Road in Christian County sent a man and woman to a Nashville hospital Saturday afternoon. Christian County Sheriff’s deputies say a truck was southbound when it ran off the road, overturned several times ejecting the driver. The driver and passenger were flown from the...
CHRISTIAN COUNTY, KY
IN THIS ARTICLE
#Shooting#Violent Crime#Metro Nashville Police#Metro Communications
WSMV

Man wanted in Wilson Co. dies while barricaded in Nashville residence

NASHVILLE, Tenn. (WSMV) - A man wanted in Wilson County died from a self-inflicted gunshot wound Thursday evening after being barricaded in a West Nashville home. Metro Nashville Police said officers were assisting Wilson County Sheriff’s Department personnel in locating and apprehending a man wanted on outstanding warrants in Wilson County at home on Annex Ave.
NASHVILLE, TN
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Public Safety
WSMV

Hamilton County fugitive arrested in Nashville

NASHVILLE, Tenn. (WSMV) - A man wanted in Hamilton County was arrested by Metro Police Wednesday. MNPD said South Precinct detectives arrested Carleo McElvain, 23, near an Apache Trail apartment building and recovered a pistol stolen during an April 14th robbery on Atrium Way. According to information regarding McElvain’s whereabouts,...
NASHVILLE, TN
whvoradio.com

Oak Grove Man Killed In Clarksville Crash

An Oak Grove man was killed in a wreck on Fort Campbell Boulevard near Ringgold Road in Clarksville Friday afternoon. Clarksville Police say a 2015 Kawasaki Ninja driven by 33-year-old Dwayne Marable was northbound when a 2016 Toyota Highlander that was southbound turned into his path causing the crash. Marable...
OAK GROVE, KY
mainstreetclarksville.com

Motorcyclist killed on Fort Campbell Boulevard

On Friday evening, June 17, shortly after 7 p.m., a motorcyclist was killed in a wreck at the intersection of Fort Campbell Boulevard and Ringgold Road. Clarksville Police officials said Dwayne Marable, 33, of Oak Grove, Ky., who was riding a 2015 Kawasaki Ninja motorcycle, died at the scene. The...
FORT CAMPBELL, KY
WKRN

At least 1 dead in Clarksville crash, multiple injuries reported

At least one person is dead following a crash in Clarksville. At least 1 dead in Clarksville crash, multiple injuries …. Jackson County school bus driver arrested on sexual …. Reports: Former Gov. Bill Haslam to purchase Nashville …. Woman charged after being denied BNA flight. Airlines impacted by staffing,...
CLARKSVILLE, TN
radio7media.com

Maury County Man Indicted for Incident in Franklin

A FEDERAL INDICTMENT, UNSEALED THIS WEEK, HAS CHARGED A MAURY COUNTY MAN WITH DRUG DISTRIBUTION AND FIREARMS CHARGES. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, ROY GENE NICHOLSON, III, 26, WAS INDICTED BY A FEDERAL GRAND JURY LAST MONTH AND CHARGED WITH POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE AND POSSESSION OF A FIREARM IN FURTHERANCE OF A DRUG TRAFFICKING CRIME. NICHOLSON WAS ARRESTED ON JUNE 15 BY THE UNITED STATES MARSHALS SERVICE AND IS CURRENTLY IN FEDERAL CUSTODY. THE CHARGES STEM FROM AN INCIDENT ON APRIL 24TH, WHERE NICHOLSON WAS STOPPED ON I-65 IN WILLIAMSON COUNTY BY AN OFFICER WITH THE FRANKLIN POLICE DEPARTMENT. ACCORDING TO THE INDICTMENT, WHEN THE OFFICER APPROACHED THE CAR, HE OBSERVED A PISTOL ON THE FRONT PASSENGER SEAT AND SMELLED AN ODOR OF MARIJUANA COMING FROM THE VEHICLE. THE OFFICER ATTEMPTED TO DETAIN NICHOLSON AND A PHYSICAL STRUGGLE ENSUED. NICHOLSON WAS ABLE TO RE-ENTER HIS VEHICLE AND AS TWO OFFICERS ATTEMPTED TO REMOVE HIM FROM THE CAR, AT WHICH TIME NICHOLSON ACCELERATTED, DRAGGING BOTH OFFICERS FOR A DISTANCE AND KNOCKING THEM TO THE GROUND.THE LEGS OF ONE OFFICER WERE RUN OVER BY THE VEHICLE AS IT SPED AWAY.
MAURY COUNTY, TN

Comments / 0

Community Policy