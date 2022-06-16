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Convicted killer Michael Neugebauer denied sentence reduction

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 5 days ago

Cover picture for the articleBISMARCK, N.D. (KXNET) — A judge denied early release for the man convicted of killing his family in 1992. A request for a reduced sentence...

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Bismarck School Board Blasted At Recent School Board Meeting

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