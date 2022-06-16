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Adair County, KY

Heat Advisory issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Bourbon, Boyle, Breckinridge by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-16 15:53:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Bullitt, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 11:01:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Bullitt; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Hart; Henry; Larue; Logan; Nelson; Oldham; Shelby; Simpson; Spencer; Trimble; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL NOON EDT /11 AM CDT/ TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA JEFFERSON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BULLITT HARDIN HENRY LARUE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON HART LOGAN IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN BUTLER EDMONSON SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, ELIZABETHTOWN, FRANKLIN, GLASGOW, HODGENVILLE, LA GRANGE, LEITCHFIELD, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW CASTLE, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Breckinridge, Bullitt, Daviess, Grayson, Hancock, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Breckinridge; Bullitt; Daviess; Grayson; Hancock; Hardin; Henderson; Henry; Jefferson; Larue; McLean; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Shelby; Spencer; Trimble; Union; Webster SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BRECKINRIDGE BULLITT DAVIESS GRAYSON HANCOCK HARDIN HENDERSON HENRY JEFFERSON LARUE MCLEAN MEADE NELSON OHIO OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE UNION WEBSTER
BRECKINRIDGE COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Butler, Logan by NWS

Effective: 2022-06-17 10:20:00 EDT Expires: 2022-06-17 10:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler; Logan The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Logan County in south central Kentucky Southwestern Butler County in south central Kentucky * Until 945 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Dunmor, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of Logan and southwestern Butler Counties, including the following locations... Insco, Gordonsville, Dimple, Spa, Epleys, Leetown, Dennis, Wolf Lick, Crossroad and Buffalo Fork. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, KY

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