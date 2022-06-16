ContributorsPublishersAdvertisers
Hettinger County, ND

K9 to be on duty later this year

gspublishing.net
 5 days ago

Cover picture for the articleTo combat the prevalence of illegal drugs in Hettinger County, the Hettinger County Sheriff’s Office intends to...

www.gspublishing.net

Comments / 1

Related
KFYR-TV

Dickinson roads impacted by rain, hail

DICKINSON, N.D. (KFYR) - Heavy rains and hail have left some roads in Dickinson impassable. According to Dickinson Fire, Fairway Street from State Avenue to 23rd Avenue is covered in clumps of hail, and drivers should avoid using it. Meanwhile, Dickinson Police said drivers should avoid State Avenue from the...
DICKINSON, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND

Comments / 0

Community Policy