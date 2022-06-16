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Adams County, ND

High Wind Warning issued for Adams, Billings, Bowman, Dunn, Golden Valley, Hettinger by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-16 00:48:00 CDT Expires: 2022-06-16 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant by NWS

Effective: 2022-06-19 21:04:00 CDT Expires: 2022-06-20 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Billings; Bowman; Burleigh; Dunn; Golden Valley; Grant; Hettinger; McKenzie; McLean; Mercer; Morton; Oliver; Sheridan; Slope; Stark SEVERE THUNDERSTORM WATCH 392 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /1 AM MDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTHWEST NORTH DAKOTA MCKENZIE IN SOUTH CENTRAL NORTH DAKOTA BURLEIGH GRANT MCLEAN MERCER MORTON OLIVER SHERIDAN IN SOUTHWEST NORTH DAKOTA ADAMS BILLINGS BOWMAN DUNN GOLDEN VALLEY HETTINGER SLOPE STARK THIS INCLUDES THE CITIES OF BEACH, BEULAH, BISMARCK, BOWMAN, CARSON, CENTER, DICKINSON, ELGIN, FAIRFIELD, GARRISON, GOODRICH, HALLIDAY, HAZEN, HETTINGER, KILLDEER, MANDAN, MARMARTH, MCCLUSKY, MEDORA, MOTT, NEW ENGLAND, NEW LEIPZIG, TURTLE LAKE, UNDERWOOD, WASHBURN, WATFORD CITY, AND WILTON.
ADAMS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Big Horn, Carter, Custer, Dawson, Fallon, Powder River by NWS

Effective: 2022-06-19 13:40:00 MDT Expires: 2022-06-19 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Big Horn; Carter; Custer; Dawson; Fallon; Powder River; Prairie; Richland; Rosebud; Treasure; Wibaux SEVERE THUNDERSTORM WATCH 391 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BIG HORN CARTER CUSTER DAWSON FALLON POWDER RIVER PRAIRIE RICHLAND ROSEBUD TREASURE WIBAUX
BIG HORN COUNTY, MT

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