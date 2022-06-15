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Macon County, NC

Severe Weather Statement issued for Macon by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-15 16:56:00 EDT Expires: 2022-06-15 17:06:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Anderson, Pickens by NWS

Effective: 2022-06-16 14:58:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Brief damaging winds will blow down trees and power lines over small areas. A brief period of large hail is also possible. Seek shelter inside an interior room. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Anderson; Pickens The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Anderson County in Upstate South Carolina Southeastern Pickens County in Upstate South Carolina * Until 345 PM EDT. * At 257 PM EDT, a severe thunderstorm was located 5 miles southwest of Easley, or near Liberty, and is nearly stationary. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Easley, Powdersville, Piedmont, Liberty and Norris. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDERSON COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Henderson, Transylvania by NWS

Effective: 2022-06-16 13:46:00 EDT Expires: 2022-06-16 14:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Henderson; Transylvania A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 215 PM EDT FOR SOUTHEASTERN TRANSYLVANIA...SOUTH CENTRAL HENDERSON NORTHWESTERN GREENVILLE AND NORTH CENTRAL PICKENS COUNTIES At 146 PM EDT, a severe thunderstorm was located 11 miles southeast of Brevard, or near Jones Gap State Park, moving southeast at 5 mph. Other severe storms were located near Table Rock State Park and near Brevard. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. Locations impacted include Brevard, Jones Gap State Park, Dupont State Forest, Table Rock State Park, Caesars Head State Park, Pumpkintown, Penrose, Connestee, Crab Creek and Cleveland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HENDERSON COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Banks, Catoosa, Chattooga, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin by NWS

Effective: 2022-06-17 14:50:00 EDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Chattooga; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Gordon; Habersham; Hall; Hart; Jackson; Lumpkin; Madison; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; Walker; White; Whitfield SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA CHATTOOGA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER GORDON HABERSHAM HALL HART JACKSON LUMPKIN MADISON MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WALKER WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN

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