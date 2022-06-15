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Crime Stoppers cash offered for ID of shoplifting suspect

By Lieutenant Charles Warner
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 3 days ago

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VIDEO: ‘Rock Burglar’ arrested following alleged 41 break-ins

MURFREESBORO, Tenn. (WSMV) - A man known as the ‘Rock Burglar’ was arrested Friday after damaging several businesses with rocks. Murfreesboro Police said thanks to ongoing old-fashioned police work, Jalen Ellison, 28, was taken into custody after an attempted break-in at Koji Express Japanese Grill located at 1010 Memorial Blvd., on Friday morning.
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Maury County Man Indicted for Incident in Franklin

A FEDERAL INDICTMENT, UNSEALED THIS WEEK, HAS CHARGED A MAURY COUNTY MAN WITH DRUG DISTRIBUTION AND FIREARMS CHARGES. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, ROY GENE NICHOLSON, III, 26, WAS INDICTED BY A FEDERAL GRAND JURY LAST MONTH AND CHARGED WITH POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE AND POSSESSION OF A FIREARM IN FURTHERANCE OF A DRUG TRAFFICKING CRIME. NICHOLSON WAS ARRESTED ON JUNE 15 BY THE UNITED STATES MARSHALS SERVICE AND IS CURRENTLY IN FEDERAL CUSTODY. THE CHARGES STEM FROM AN INCIDENT ON APRIL 24TH, WHERE NICHOLSON WAS STOPPED ON I-65 IN WILLIAMSON COUNTY BY AN OFFICER WITH THE FRANKLIN POLICE DEPARTMENT. ACCORDING TO THE INDICTMENT, WHEN THE OFFICER APPROACHED THE CAR, HE OBSERVED A PISTOL ON THE FRONT PASSENGER SEAT AND SMELLED AN ODOR OF MARIJUANA COMING FROM THE VEHICLE. THE OFFICER ATTEMPTED TO DETAIN NICHOLSON AND A PHYSICAL STRUGGLE ENSUED. NICHOLSON WAS ABLE TO RE-ENTER HIS VEHICLE AND AS TWO OFFICERS ATTEMPTED TO REMOVE HIM FROM THE CAR, AT WHICH TIME NICHOLSON ACCELERATTED, DRAGGING BOTH OFFICERS FOR A DISTANCE AND KNOCKING THEM TO THE GROUND.THE LEGS OF ONE OFFICER WERE RUN OVER BY THE VEHICLE AS IT SPED AWAY.
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#Crime Stoppers#Shoplifting#Shoplifter#Franklin Police#The Coolsprings Galleria
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Shoplifters wanted after evading officers at high speeds

Franklin Police want to identify these two, who shoplifted $700 in merchandise from Walmart. They fled from Franklin Police at a high rate of speed, getting away in this Nissan Sentra. There is a cash reward if you know who they are. Recognize them?. Call Crime Stoppers:. (615) 794-4000. ###
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