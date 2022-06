2022 Corpus Christi high school baseball all-district teams

* denotes unanimous choice

District 29-5A

Most Valuable Player — Xavier Perez, sr., Veterans Memorial

Newcomer Of The Year — Lucas Tinajero, fr., Ray

Utility Player — Marley Bernal, sr., Moody

Designated Hitter — Devin Gutierrez, sr., Carroll

Coach Of The Year — Orlando Ruiz, Ray

FIRST TEAM

Pitchers — Nic Mitridis, sr., Carroll; Keevyn Goss, jr., Ray; Christian Martinez, jr., Ray; Tanner Johnson, sr., Veterans memorial; Brady Parker, sr., Victoria East; Jonathan Everett, sr., Moody

Catcher — Miguel Everett, sr., Ray

First base — Alex Flores, sr., Carroll

Second base — Derek Hernandez, sr., Moody; Ben Royo, sr., Veterans Memorial

Third base — Easton Hewitt, jr., Carroll

Shortstop — Easton Dowell, sr., Gregory-Portland

Outfield — Ryan Rodriguez, jr., Ray; Nick Reyes, sr., Veterans Memorial; Roman Rodriguez, sr., Moody; Chris Chavez, jr., Carroll; Isaac Vidal, sr., Moody; Nate Reyes, jr., King

SECOND TEAM

Pitcher — Robert Moreno, fr., Flour Bluff; Darion Montoya, sr., Ray; Drew Garcia, so., King; Andrew Riviera, sr., Victoria East; Noah Turner, jr., Gregory-Portland

Catcher — Aiden Gonzalez, sr., Moody; Alejandro Guerrero, jr., Veterans Memorial

First base — Ernest Valverde, sr., King

Second base — Alex Mendieta, sr., Victoria West

Third base — Kaden Kolle, sr., Victoria East

Shortstop — Jack Bell, jr., Ray

Outfield — Chris Escamilla, sr., Moody; Luis Morales, sr., Ray; Justis Trenck, jr., Victoria West; Colton Hooper, jr., Flour Bluff; Nick Talavera, sr., Ray; Xavier Ortega, so., Victoria East

HONORABLE MENTION

Moody — Jadiel Soto, jr.; Damon Hernandez, so.; Jesus Ferdin, sr.

King — Troy Cano, sr.; John Lawson, jr.; Bryan Gullien, jr.; Jacob Gomez, sr.; Jacob Trevino, sr.; Kaleb Castillo, jr.

Carroll — EJ Cantu, jr.; Dae Palomo, so.; Trey Estrada, sr.; Jake Cruz, jr.; Isaac Perez, so.

Veterans Memorial — Luke Moya, jr.; Aiden Scott, jr.; Jacob Gonzalez, sr.; Ryan Rodriguez, jr.; Homer Barrera, jr.; Isaac Nease, sr.; Jake Martinez, sr.; Ryan Johnson, so.

Victoria East — Caden Mozisek, Hunter Baros, Josh Shannon, Grayson Youngblood, Mason Sockwell

Victoria West — Dawson Orsak, sr.; TK Rollins, Angel Maldonado, Beau Woods

Gregory-Portland — Aiedan Acosta, sr.; Bren Forsythe, sr.; Andrew Vaiz, jr.; Boede Talamantez, so.; Eduardo Sanchez, fr.

Flour Bluff — Nash Villegas, sr.; Christian Tijerina, jr.; Lane Atherson, jr.; Cade Dowd, sr.; Jayden Paluseo, fr.; Marcos Marroquin, sr.; Chris Bernal, sr.; Conner Sneed, jr.

Ray — Jack Spenst, so.; Dylan Quezada, sr.; Frank Alderete, sr.; Brandon Chapa, so.

ALL-ACADEMIC

Victoria East — Hunter Baros, so.; John Garcia, so.; Gage Goldman, so.; Kaden Kolle, sr.; Caleb Korczynski, sr.; Joey Lee, so.; Alex Leos, sr.; Caden Mozisek, sr.; Jayden Odom, jr.; Xavier Ortega, so.; Brady Parker, sr.; Andrew Rivera, sr.; Lucas Rodriguez, sr.; Josh Shannon, sr.; Mason Sockwell, so.

King — Troy Cano, sr.; Jonathan Fuentes, sr.; Josh Torres, sr.; Nathan Reyes, jr.; Joseph Moreno, jr.; Juan Pablo DeLeon, jr.; Bryan Guillen, jr.; John Lawson, jr.; Jacob Trevino, jr.; Drew Garcia, so.; Jace Herenandez, so.

Ray — Jack Bell, jr.; Jamison Galvan, so.; Lucas Tinajero, fr.; Ryan Rodriguez, jr.; Derek Rodriguez, sr.; Luis Morales, sr.; Jack Spenst, so.; Juan Garcia, jr.; Nicolas Talavera, so.; Larry Olivarez III, so.; Kiernan Crueger, jr.; Keevyn Goss, jr.; Dylan Quezada, sr.; Christian Martinez, jr.

Carroll — Noah Cardenas, jr.; Chris Chavez, jr.; Jake Cruz, jr.; Trey Estrada, sr.; Alex Flores, sr.; Noah Gonzales, sr.; Devin Gutierrez, sr.; Easton Hewitt, jr.; Dae Palomo, so.; Isaac Perez, so.; Jaydyn Wise-Vallejo, sr.

Veterans Memorial — Jake Martinez, sr.; Luke Moya, jr.; Xavier Perez, sr.; Kenneth Larriu, sr.; Nick Reyes, sr.; Ryan Johnson, so.; Isai Rodriguez, sr.; Isaac Nease, sr.; Ben Royo, sr.; Jordan Glover, jr.; Gerardo Olmeda, sr.; Homar Barrera, jr.

Gregory-Portland — Aiedan Acosta, sr.; Eli Garza, so.; Santiago Guzman, sr.; Eddie Sanchez, fr.; Boede Talamantez, so.

Moody — Rowan Acosta, Damon Hernandez, Roman Rodriguez, Isaac Vidal, Zeke Roarte, Derek Hernandez, Jonathan Everett, Justice Salazar, Ethan Sanchez, Marley Bernal, Aiden Gonzalez, Chris Escamilla, Jose Morales III

Victoria West — Erik Orta, Ivan Ramirez, Jay Guerrero, Anthony Arrieta, Truett Rollins, Maddux Spencer, Justis Trenck, Ryan Waters, Beau Woods, Blane Zeplin

Flour Bluff — Cade Dowd, sr.; Marcos Marroquin, sr.; Nash Villegas, sr.; Lane Athrton, jr.; Morgan Daffron, jr.; Wyatt Elwood, jr.; Colton Hooper, jr.; Bicholas Morris, jr.; Conner Sneed, jr.; Christian Tijerina, jr.; Lane Zamora, so.; Jayden Paluseo, fr.

District 26-4A

MVP — C-IF Rylan Galvan, sr., Sinton

Senior of the Year — P-SS Luke Muirhead, sr., Rockport-Fulton

Utility — Rene Galvan, sr., Sinton

Junior of the Year — IF-C-P Blake Mitchell, jr., Sinton*

Co-Sophomore of the Year — IF Marco Gonzales, so., Sinton; IF Jordan Gibson, so., Rockport-Fulton

Freshman of the Year — IF-DH Ricky Martinez, fr., Port Lavaca Calhoun

Coach of the Year — Adrian Alaniz, Sinton*

FIRST TEAM

Pitcher — Wyatt Wiatrek, sr., Sinton; Braeden Brown, jr., Sinton; Aidan Moody, so., Sinton; Carsen Flores, sr., Rockport-Fulton; Iann Cobos, jr., Calhoun

Catcher — Ace Seibert, so., Rockport-Fulton; Deacon Sheffield, jr., Ingleside

First base — Jaquae Stewart, jr., Sinton*

Second base — Stephen Parris, sr., Ingleside; Gavin Balajka, jr., Calhoun

Third base— Christian Gonzales, jr., Beeville; Isaiah Elizondo, so, Rockport-Fulton

Shortstop — Trey Martinez, sr., Beeville

Outfield — Jayden Burkett, sr., Beeville; Ean McPherson, sr., Rockport-Fulton; Kaden McCoy, jr., Sinton; Devan Phillips, jr., Rockport-Fulton; Wes Craighead, sr., Ingleside*

Designated hitter — Javier Vela, so., Rockport-Fulton

Utility —Canon Chester, sr., Sinton*

SECOND TEAM

Pitcher — Leo Villarreal, jr., Ingleside; Robert Barron, sr., Miller; Jacob Galvan, sr., West Oso; Lazzaro Garcia, jr., Beeville; Colton Garcia, jr., Beeville; David Cano, so., Calhoun

Catcher — Kirk Stringham, sr., Calhoun

First base — Trent Upham, sr., Rockport-Fulton

Second base — Caleb Deleon, fr., Beeville; Taylor Holland, so., Ingleside

Third base — Nick Flores, so., Sinton; Vincent Frederickson, sr., Calhoun

Shortstop — Aidan Jakobsohn, so., Ingleside; Jerreck Curiel, so., West Oso

Outfield — Landon Johnson, so., Miller; Zephaniah Rankin, sr., West Oso; Aidan Lozano, so., Sinton; John Chupe, sr., Rockport-Fulton; Trey Lovato, sr., Beeville

Designated hitter — Gilbert Saldivar, sr., Calhoun; Camron Vega, jr., Beeville

Utility — Peyton Ralston, jr., Ingleside; Andrew Barrera, so., West Oso; Trace Fox, jr., Beeville

HONORABLE MENTION

Sinton — Kline Chester, so.

Rockport-Fulton — Sean Howell, fr.; Kyle Novak, jr.

Ingleside — Kaden Nelson, jr.; Lino Solis, so.

Calhoun — Aaron Martinez, jr.; Zack Ramirez, sr.; Justis Findley, jr.

Miller — Ezequiel Esquivel, fr.; Devon Carter, so.

West Oso — Jeremiah Curiel, sr.; Jaime Guerrero, fr.; A.J. Pedraza, sr.

Beeville — Aydon Burkett, sr.; Nicholas Salazar, jr.; Darion Perez, so.

ACADEMIC ALL-DISTRICT

Rockport-Fulton — Isaiah Elizondo, Ace Seibert, Javier Vela, Devan Phillips, Sean Howell, John Chupe, Ean McPherson, Trent Upham, Luke Muirhead, Carsen Flores

Beeville — Caleb Deleon, Trace Fox, Trey Martinez, Aydon Burkett, Jaydon Burkett

Calhoun — Justis Findley, Iann Cobos, Garret Medlin, Vincent Fredericksen, Aaron Martinez

Ingleside — Draiden Garcia, Dylan Reid, Aidan Jakobson, Peyton Ralston, Deacon Sheffield, Leo Villarreal, Wes Craighead, Stephen Parris

Sinton — Aidan Lozano, Braeden Brown, Blake Mitchell, Rene Galvan, Rylan Galvan, Kaden McCoy, Kline Chester, Aidan Moody, Rob Thomas, Nick Flores, Jeremiah Molina, Mason Fishbeck, Canon Chester, Wyatt Wiatrek, Jaquae Stewart

District 31-4A

Coach of the Year — TJ Akers, Tuloso-Midway

MVP — Justin Lamkin, sr., Calallen*

Co-Most Valuable Pitcher of the Year — Roberto Perez, sr., Calallen; Mark Chapa, jr., Tuloso-Midway

Offensive Player of the Year — Robby Olguin, sr., Robstown

Co-Utility Player of the Year — Brayden Sprencel, sr., Calallen; Chris Soliz, sr., Robstown; Cash Benavidez, sr., Alice

Newcomer of the Year — Max Lara, fr., Tuloso-Midway

FIRST TEAM

Pitcher — Esai Gonzalez, jr., Robstown; Alejandro Asevedo, fr., Alice; Nate Lopez, sr., Calallen; Luis Rios, sr., Tuloso-Midway

Catcher — Johnny Herrera, sr., Tuloso-Midway

First base — Joe David Longoria, sr., Kingsville

Second base — Ryan Galvan, jr., Alice

Third base — Alberto Puente, jr., Tuloso-Midway

Shortstop — Roque Serrano, so., Robstown

Outfield — Terik Hickmon, sr., Calallen*; Ethan Salinas, sr., Calallen*; Andy Gutierrez, so., Zapata; Joshua Garcia, so., Tuloso-Midway; Tony Hinojosa, sr., Tuloso-Midway; Christian Marroquin, jr., Robstown

Designated hitter — Tress Vasquez, so., Calallen

SECOND TEAM

Pitcher — David Ortiz, sr., Kingsville; Ely Zapata, jr., Zapata; Joshua Camarillo, so., Alice; Joel Paradez, sr., Robstown

Catcher — AJ Yepez, sr., Calallen

First base — Matthew Ortiz, jr., Alice

Second base — Trey Soliz, sr., Robstown

Third base — Hector Villarreal, so., Zapata

Shortstop — Matt Lopez, so., Calallen

Outfield — Emiliano Zapata, sr., Calallen; Hunter Swearengin, sr., Tuloso-Midway; Karmyne Basaldua, so., Kingsville; Jason Cedillo, sr., Robstown; Justin Arrellano, so., Alice; Matthew Carrillo, so., Alice

Designated hitter — Tomas Ernede Lozano, fr., Alice

HONORABLE MENTION

Robstown — Zarek Diaz, jr.; Jesse Resendez, sr.

Tuloso-Midway — Mikey Garza, jr.

Zapata — Jay Benavides, jr.; Rickey Lopez, so.; Ray Munoz, jr.; Ozzie Gonzalez, sr.

Alice — Landon Rodriguez, so.; Robert Ramirez, fr., Thomas Hinojosa, jr.; Kaleb Aguilar, sr.

Calallen — Reed Reyes, jr.; Dawson Byars, jr.; Ysaih Sanchez, jr.; Colton Byars, jr.; RJ Cruz, so.; Jordan Cantu, jr.; Derrick Subnaik, sr.; Aiden Buentello, sr.

Kingsville — Ivan Rubalcaba, jr.; Jalen Arriaga, sr.; Jacob Cantu, sr.; Christian Garza, sr.; Andrew Gonzalez, so.; Alejandro Lara, sr.; Noch Resendez, so.; Chris Guerra, sr.; Isaiah Brinneman, jr.

Robstown — Johnny Ovalle, jr.

ACADEMIC ALL-DISTRICT

Calallen — Roberto Perez, Terik Hickmon, Brayden Sprencel, Justin Lamkin, Riley Thornton, Derrick Subnaik, Dawson Byars, Colton Byars, Jordan Cantu, Jett Batek

Robstown — Aidan Espinoza, Esai Gonzalez, Cristian Marroquin, Robby Olguin, Jonathon Ovalle, Jacob Ramon, Nick Rodriguez

Alice — Alejandro Asevedo, Justin Arellano, Matthew Carrillo, Jerrick Guzman, Ryan Galvan, Thomas Hinojosa, Manny Jacobs, Matthew Ortiz, Grabiel Silva, Cristian Trevino, Matthew Molina, Edward Sanchez

District 29-3A

Co-MVP — P-C Layton Rodriguez, jr., Orange Grove; P-SS Josh Suarez, jr., Taft

Offensive Player of the Year — P-SS Marcus Martinez, sr., Odem

Co-Defensive Player of Year — P-C Julius Rivas, sr., Mathis; P-SS Colby Rosenquest, so.

Newcomer of the Year — P-SS Zach Wright, fr., Orange Grove

Coach of the Year — Wesley Callihan, Orange Grove

FIRST TEAM

Pitcher — Kyle Castaneda, sr., Odem*; Dallen Cheek, so., Skidmore-Tynan; Quinton Holmes, jr., George West; Hunter Gonzalez, fr., Orange Grove; Adam Liendro, sr., Taft; Phin Wallek, fr., Goliad

Catcher — Marcus Gabriel, jr., Skidmore-Tynan

First base — Efrain Ozuna, jr., Taft

Second base — Kayden Schroedter, jr., Orange Grove; Josh Chavira, so., Odem

Third base — Ethan Acosta, sr., Orange Grove

Shortstop — Dehnam Cheek, so., Skidmore-Tynan; Caleb Fruge, jr., George West

Outfielders — Antonio Deleon, so., Mathis; Marco Gonzalez, sr., Odem; Jaxton Alvarado, jr., Skidmore-Tynan; Gabe Moreno, sr., Orange Grove

Utility — Sonny Mann, jr., Skidmore-Tynan

Designated hitter — Will Klatt, so., Orange Grove*

SECOND TEAM

Pitcher — Seth Barnes, so., Orange Grove; Steven Rivera, jr., Taft; David Sandoval, Taft; Ashton Quesada, so.

Catcher — Barrett Garcia, fr., Goliad

First base — Elijah Pizana, sr., Odem

Second base — Zedrik Deleon, jr., Mathis

Third base — Jesse Martinez, sr., Goliad

Shortstop — Donny Garcia, sr., Goliad

Outfielders — Roland Sanchez, sr., Mathis; Chase Schanen, fr., Skidmore-Tynan; Weston Rhodes, sr., George West; Julian Lozano, so., Aransas Pass; Tyson Hinojosa, sr., Taft

Utility — Cutter Stewart, jr., Orange Grove

Designated hitter — Daniel Lopez, jr., Odem

HONORABLE MENTION

Orange Grove — Jack Atkinson, so.; Marshal Saha, sr.

Taft — Gary Alvarado, Orlando Alvarado, Jacob Martinez, Trae Garcia

Odem — Eric Swisher, Gio Beltran, Julian Gomez, Payton Simmons, Trey Canales, Tyler Brewer

Mathis — Marcos Alvarado, sr.; Andrew Cuellar, sr.; Zavion Rodriguez, jr.; Brenden Salinas, sr.; Jo'Eren Guzman, jr.

Goliad — Kolton Duval, jr.; Aramis Garza, jr.; Aden Barrientez, sr.; Andrew Alonzo, so.

Skidmore-Tynan — Joe Guerra, sr.; Robert Hensch, so.; Keagan Westmoreland, sr.

George West — Caiden Salinas, Turner Lee, Gavin Garza, Kevin Barter

Aransas Pass — Gabe Lozano, sr.; Kiegan Reagan, sr.; Reagan Belvin, jr.; Nathan Gunn, jr.; Cash Blount, so.; Luis De Los Santos, sr.; Garrett Bennett; Homero Gutierrez, jr.

ALL-ACADEMIC

Orange Grove — Marshal Saha, Chris Gallegos, Joaquinn Lopez, Layton Rodriguez, Ethan Ortiz, Kayden Schroedter, Cutter Stewart, Will Klatt, Seth Barnes, Jack Atkinson, Zach Wright

Taft — Orlando Alvarado, David Davis, Trae Garcia, Tyson Hinojosa, Andrew Martinez, Jason Martinez, Efrain Ozuna

Odem — Kyle Castaneda, Marcus Martinez, Nico Chavira, Elijah Pizana, Marco Gonzales, Tyler Brewer, Julian Gomez, Daniel Lopez, Josh Chavira, Trey Canales, Payton Simmons, Eric Swisher, Gio Beltran, Vince Barrera

Mathis — Julius Rivas, Zedrik Deleon, Brenden Salinas, Roland Sanchez, Jo'Eren Guzman Jr., Zavion Rodriguez Jr.

Skidmore-Tynan — Robert Hensch, Tevin Hernandez, Paul Looney, Sonny Mann, Chase Schanen, Walker Widner, Keegan Westmoreland

George West — Brendan Crawford, Thomas Williams, Turner Lee, Caleb Fruge, Davian Zuniga, Jake Snider, Weston Rhodes, Adam Duran, Hunter Diebel, Quentin Holmes

Aransas Pass — Brendan Alaniz, Gabe Lozano, Nathan Gunn, Cash Blount, Julian Lozano, Garrett Bennett, Reagan Belvin, William Martinez

Goliad — Aden Barrientez, Clay Zappe, Kolton Duval, Aramis Garza, Andrew Alonzo, Kamdyn Janak, Colby Rosenquest, Leighton Wunsch, Barrett Garcia, Phil Wallek, Allison Carbajal, Delaney Huber, Bobbijo Anklam

District 30-3A

MVP — Tye Odom, sr., Bishop*

Offensive Player of the Year — Brian Buchanan, jr., Bishop

Defensive Player of the Year — Mason Jacob, so., London*

Pitcher of the Year — Kade Budd, sr., London

Newcomer of the Year — RJ Olivares, fr., London

Designated Hitter — Mason Vasquez, sr., Banquete

Utility Player — Aiden Garcia, jr., San Diego

Honorary Team Captain — JJ Falcon, SGA

Coach of the Year — Mike Medina, Bishop

FIRST TEAM

Pitcher — Mark Lopez, jr., Banquete; Ruben Rendon, sr., Bishop*; Jayden Menchaca, sr., Falfurrias; Adin Ruiz, so., SGA*

Catcher — Aiden Steele, jr., Bishop*; Jayden Martinez, sr., London*

First base — Landon Salinas, so., London

Second base — Patrick Nunez, sr., Falfurrias

Shortstop — Marcos Hernandez, sr., Bishop

Third base — Nate Herrera, jr., Banquete

Outfield — Mason Arispe, jr., London*; Ryan Carrillo, jr., SGA*; Manny Pina, sr., Bishop; Dylan Holbein, jr., Hebbronville

SECOND TEAM

Pitcher — Forrest Rumfield, sr., Banquete; Derek Chavera, fr., Falfurrias; Blayne Lyne, jr., London; Jaeden Espinoza, sr., SGA

Catcher — Ben Benavidez, fr., Falfurrias; Benny Cadena, sr., Hebbronville

First base — Taylor Crozier, sr., Bishop; Brandon Salazar, sr., Hebbronville

Second base — Henry Sepulveda, so., London

Shortstop — Kayden McClure, jr., SGA

Third base — Gio Marquez, sr., Hebbronville

Outfield — Jacob Gonzales, so., London; Marcos Gonzalez, so., Falfurrias; Gage Terrazas, so., San Diego; Rylan Rendon, sr., Bishop; Jacob Villarreal, sr., Falfurrias; Aaron Flores, jr., Banquete; Tony De La Cruz, jr., SGA

HONORABLE MENTION

Banquete — Dietrich Lopez, fr.; Zack Trevino, sr.; Manny Flores, so.

Bishop — Noah Jasso, so.

Falfurrias — Mike Ramirez, sr.; Derrick Villarreal, jr.; Marcos Salinas, sr.; Malachi Regalado, so.; Brandin Smith, sr.

Hebbronville — Nathan Garza, jr.; Aiden Saenz, sr.; Robert Cremar, jr.

London — Blake Watters, so.; Ethan Ortega, fr.; Joel Benavides, jr.

San Diego — Hector Gaza, jr.; Jayden Lozano, fr.

SGA — Nicholas Jaramillo, sr.; Kolton Grigg, jr.; Kace Owen, so.

ALL-ACADEMIC TEAM

Banquete — Nate Herrera, Nick Gonzalez, Aaron Flores, Manny Flores, Andrew Elizondo, Norman Ramirez, Zack Trevino, Nate Cantu, Deven Beltran, Justin Ramirez, Mason Cedillo, Mark Lopez, Josh Jimenez, Damien Jenkins, Jonte Gidrey

SGA — Jack Faske, Matthew Ruiz, Nicholas Jaramillo, Jackson Green, Jaeden Espinoza, Kace Owen, Matthew Ramirez, Antonio De La Cruz, Joshua Adkins, Mason Cantu, Kayden McClure, Ryan Carrillo, Justus Adkins

Bishop — Brian Buchanan, Brandon Buchanan, Rylan Rendon, Manny Pina, Taylor Crozier, Zachary Gutierrez, Tye Odom, JD Montalvo, CJ Ruiz, Nick Zimmerman

Falfurrias — Brandon Smith, Cristian Hernandez, Derek Chavera, Derrick Villarreal, Esteban Arevalo, Jacob Villarreal, Jayden Menchaca, Julian Moreno, Marcos Gonzalez, Mike Ramirez, Nathan Perez, Patrick Nunez, Romeo Gutierrez, Ryan Cantu

London — Kade Budd, Mason Jacob, Carlos Ruiz, Blake Watters

Len Hayward is a USA Today Sports Network Region sports director and the Caller-Times sports editor. Support more coverage like this by checking out our subscription options and special offers at Caller.com/subscribe

