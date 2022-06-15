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Holmes County, FL

W00000000 IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA FIRST FEDERAL BANK, F/K/A FIRST FEDERAL BANK OF FLORIDA, Plaintiff, vs. NORTHWEST …

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 3 days ago

IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA. FIRST FEDERAL BANK, F/K/A FIRST FEDERAL BANK OF FLORIDA,. NORTHWEST FLORIDA HOME CENTER, INC., A FLORIDA CORPORATION; JERRY. W. EVERETT INDIVIDUALLY AS GUARANTOR, DECEASED; ET AL.,. Defendants. CASE NO:2022CA000041. DIVISION:. NOTICE OF ACTION. TO:...

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FDOT issues Washington and Holmes County traffic advisories

Drivers will encounter traffic disruptions on the following state roads in Holmes and Washington counties as crews perform construction and maintenance activities. Campbelltown Highway 273 - Resurfacing from Highway 77 to the Jackson County Line – Drivers may encounter intermittent lane closures and shifts June 20 through June 24 as crews perform paving operations.
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