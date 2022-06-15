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Washington County, FL

W00000000 IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR WASHINGTON COUNTY, FLORIDA CASE NO. 21000089CAAXMX MIDFIRST BANK Plaintiff, v. JACHOB C. BERRY A/K/A …

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 3 days ago

IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR WASHINGTON COUNTY, FLORIDA. JACHOB C. BERRY A/K/A JACHOB CARL BERRY A/K/A JACHOB BERRY; UNKNOWN SPOUSE OF JACHOB C. BERRY A/K/A JACHOB CARL BERRY A/K/A JACHOB BERRY; UNKNOWN TENANT 1; UNKNOWN TENANT 2; CLERK OF CIRCUIT COURT WASHINGTON COUNTY, FLORIDA;...

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W00000000 IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR Gulf COUNTY, FLORIDA U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION AS 16000068CAAXMX TRUSTEE FOR CITIGROUP MORTGAGE LOAN …

IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT. TRUSTEE FOR CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. NOTICE IS HEREBY GIVEN that sale will be made pursuant to an Order Resetting Sale entered on May 3, 2022 in Civil Case No. 16000068CAAXMX, of the Circuit Court of the FOURTEENTH Judicial Circuit in and for Gulf County, Florida, wherein, U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, AS TRUSTEE FOR CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 2006-HE1, ASSET-BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES, SERIES 2006-HE1 is the Plaintiff, and CURTIS E. LEWIS A/K/A CURTIS LEWIS; UNKNOWN SPOUSE OF CURTIS E. LEWIS A/K/A CURTIS LEWIS; BAY MEDICAL CENTER; UNKNOWN TENANT 1; UNKNOWN TENANT 2; MICHAEL B. LEWIS; ANY AND ALL UNKNOWN PARTIES CLAIMING BY, THROUGH, UNDER AND AGAINST THE HEREIN NAMED INDIVIDUAL DEFENDANT(S) WHO ARE NOT KNOWN TO BE DEAD OR ALIVE, WHETHER SAID UNKNOWN PARTIES MAY CLAIM AN INTEREST AS SPOUSES, HEIRS, DEVISEES, GRANTEES, OR OTHER CLAIMANTS are Defendants.
GULF COUNTY, FL
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FDOT issues Washington and Holmes County traffic advisories

Drivers will encounter traffic disruptions on the following state roads in Holmes and Washington counties as crews perform construction and maintenance activities. Campbelltown Highway 273 - Resurfacing from Highway 77 to the Jackson County Line – Drivers may encounter intermittent lane closures and shifts June 20 through June 24 as crews perform paving operations.
HOLMES COUNTY, FL
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PUBLIC NOTICE THE CODE ENFORCEMENT SPECIAL MAGISTRATE WILL HOLD CODE ENFORCEMENT HEARINGS: WHEN:Tuesday June 28, 2022 TIME: 5:30 p.m. EST. WHERE: Commissioner's Chamber 2775 Garrison …

THE CODE ENFORCEMENT SPECIAL MAGISTRATE WILL HOLD CODE ENFORCEMENT HEARINGS:. WHERE: Commissioner's Chamber 2775 Garrison Ave. 111 Allen Memorial Way Parcel 05615-000R Using Camper for human occupancy William & Jennifer Hughes. 210 16th Street Parcel 05206-000R Using Camper for human occupancy Charles Darnell. 1310 Long Ave Parcel 05171-000R substandard Structure...
PORT SAINT JOE, FL
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W00000000 On May 26, 2022, Karen Johnston Neal, licensee of FM Station WVLQ, Port St. Joe, FL, operating on Channel 270, 101.9 mHz, filed an application with the Federal Communications Commission …

On May 26, 2022, Karen Johnston Neal, licensee of FM Station WVLQ, Port St. Joe, FL, operating on Channel 270, 101.9 mHz, filed an application with the Federal Communications Commission for assignment of the station's license to Gold Standard Broadcasting, Inc. Members of the public wishing to view this application or obtain information about how to file comments and petitions on the application can visit publicfiles.fcc.gov, and search in WVLQ's public file.
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W00000000 CITY OF PORT ST. JOE REQUEST FOR QUALIFICATIONS RFQ-2022-03 FDOT FPID NO.446062-1-54-01 The City of Port St. Joe is seeking Construction Engineering and Inspection (CEI) …

RFQ-2022-03 FDOT FPID NO.446062-1-54-01 The City of Port St. Joe is seeking Construction Engineering and Inspection (CEI) services for the First Street resurfacing project. The scope of this project will include the CEI services for the First Street resurfacing project as identified in the City's Local Agency Participation contract with the Florida Department of Transportation (FDOT). Consideration will be given to only those firms that are qualified pursuant to law and that have been prequalified by FDOT to perform the indicated types of work.
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