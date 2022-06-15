W00000000 IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA FIRST FEDERAL BANK, F/K/A FIRST FEDERAL BANK OF FLORIDA, Plaintiff, vs. NORTHWEST …
IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA. FIRST FEDERAL BANK, F/K/A FIRST FEDERAL BANK OF FLORIDA,. NORTHWEST FLORIDA HOME CENTER, INC., A FLORIDA CORPORATION; JERRY. W. EVERETT INDIVIDUALLY AS GUARANTOR, DECEASED; ET AL.,. Defendants. CASE NO:2022CA000041. DIVISION:. NOTICE OF ACTION. TO:...www.holmescounty.news
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