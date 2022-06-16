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Autauga County, AL

Heat Advisory issued for Autauga, Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Calhoun, Chambers by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-16 13:00:00 CDT Expires: 2022-06-17 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Aitkin, Carlton, Cass, Cook, Crow Wing, Itasca, Lake, Pine by NWS

Effective: 2022-06-20 23:48:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Carlton; Cass; Cook; Crow Wing; Itasca; Lake; Pine; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 396 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN EAST CENTRAL MINNESOTA AITKIN CROW WING PINE IN NORTH CENTRAL MINNESOTA CASS ITASCA IN NORTHEAST MINNESOTA CARLTON COOK LAKE ST. LOUIS THIS INCLUDES THE CITIES OF AITKIN, BRAINERD, CASS LAKE, CASTLE DANGER, CLOQUET, DULUTH, EAST GULL LAKE, ESTERDY, GRAND MARAIS, GRAND RAPIDS, HINCKLEY, LAKE SHORE, PINE CITY, PINE RIVER, SCHLEY, SILVER BAY, TWO HARBORS, AND WALKER. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE FOND DU LAC BAND, BROOKSTON DISTRICT, THE FOND DU LAC BAND, SAWYER DISTRICT, THE FOND DU LAC BAND, CLOQUET DISTRICT, THE GRAND PORTAGE RESERVATION, THE MILLE LACS BAND, LENA LAKE,, BIG SANDY LAKE,, EAST LAKE AND, HINCKLEY AREAS AND THE BOIS FORTE BAND, DEER CREEK,, LAKE VERMILION AND, NETT LAKE AREAS.
AITKIN COUNTY, MN
weather.gov

Special Weather Statement issued for Carlton, South St. Louis, Crow Wing, Northern Aitkin by NWS

Effective: 2022-06-20 21:10:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Anyone outdoors, including anyone on or in the water, should seek shelter inside a sturdy building or hard topped vehicle. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for northeastern and east central Minnesota. Target Area: Carlton, South St. Louis; Crow Wing; Northern Aitkin; South Aitkin Strong thunderstorms will impact portions of Aitkin, northwestern Carlton and east central Crow Wing Counties through 130 AM CDT At 1257 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 7 miles northeast of Cuyuna, to near Aitkin, to near Malmo, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow unsecured objects around. Locations impacted include Mille Lacs Band East Lake Area, McGregor, Palisade, Big Sandy Lake, Tamarack and Libby. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
AITKIN COUNTY, MN
weather.gov

Heat Advisory issued for Barron, Chippewa, Dunn, Eau Claire, Pepin, Pierce, Polk, Rusk by NWS

Effective: 2022-06-21 00:52:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Barron; Chippewa; Dunn; Eau Claire; Pepin; Pierce; Polk; Rusk; St. Croix HEAT ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING Impacts from the heat wave will abate tonight with much less humid conditions arriving tomorrow and onward. Therefore, the Heat Advisory will be allowed to expire.
BARRON COUNTY, WI

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