Heat Advisory issued for Autauga, Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Calhoun, Chambers by NWS

Effective: 2022-06-20 23:48:00 CDT Expires: 2022-06-21 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Carlton; Cass; Cook; Crow Wing; Itasca; Lake; Pine; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 396 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN EAST CENTRAL MINNESOTA AITKIN CROW WING PINE IN NORTH CENTRAL MINNESOTA CASS ITASCA IN NORTHEAST MINNESOTA CARLTON COOK LAKE ST. LOUIS THIS INCLUDES THE CITIES OF AITKIN, BRAINERD, CASS LAKE, CASTLE DANGER, CLOQUET, DULUTH, EAST GULL LAKE, ESTERDY, GRAND MARAIS, GRAND RAPIDS, HINCKLEY, LAKE SHORE, PINE CITY, PINE RIVER, SCHLEY, SILVER BAY, TWO HARBORS, AND WALKER. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE FOND DU LAC BAND, BROOKSTON DISTRICT, THE FOND DU LAC BAND, SAWYER DISTRICT, THE FOND DU LAC BAND, CLOQUET DISTRICT, THE GRAND PORTAGE RESERVATION, THE MILLE LACS BAND, LENA LAKE,, BIG SANDY LAKE,, EAST LAKE AND, HINCKLEY AREAS AND THE BOIS FORTE BAND, DEER CREEK,, LAKE VERMILION AND, NETT LAKE AREAS.
Comments / 0