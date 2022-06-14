ContributorsPublishersAdvertisers
Roan Mountain, TN

Rhododendron Festival this weekend should feature blooms in full splendor

By JOHN THOMPSON jthompson@johnsoncitypress.com
Kingsport Times-News
 4 days ago

Cover picture for the articleROAN MOUNTAIN — It should be a great weekend in Roan Mountain, with the 75th Rhododendron Festival taking place at Roan Mountain State Park and the Catawba rhododendron at full bloom at both Carver’s Gap and at the Cloudland Gardens atop Roan Mountain. The rhododendron are nearly...

www.timesnews.net

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
Kingsport Times-News

Stunningly beautiful

The Rhododendron Festival, held at the base of the mountain at Roan Mountain State Park, continues Saturday and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. each day with more than 100 arts and crafts vendors, a variety of food, traditional music and old-time folkway demonstrations. These photos of Roan Mountain were provided by reader Richard Currie. See more photos at www.timesnews.net.
ROAN MOUNTAIN, TN
WJHL

Boones Creek Opry marks new spot for Saturday night gospel, bluegrass music

BOONES CREEK, Tenn. (WJHL) — Officials Friday inaugurated a new hub for Saturday night gospel and bluegrass music. The Boones Creek Opry, made possible by donations from Wolfe Development and Hicks Construction, is located at the historic Keefauveer homestead at 632 Hales Chapel Road. The City of Johnson City gifted the organization to the Boones […]
JOHNSON CITY, TN
Kingsport Times-News

Watauga Lake campground closed because of bear activity

After reports of aggressive bear activity and evidence of bears entering the campgrounds and taking food and garbage, including food that had been stored in an unoccupied tent, Carden Bluffs Campground, on the Watauga District of the Cherokee National Forest, will be closed to the public immediately. This decision is...
WATAUGA, TN
Kingsport Times-News

Up on the mountain: High Knob Music Festival starts Saturday

NORTON — A summer favorite for area music lovers returns to High Knob on Saturday. The High Knob Music Festival coincides with the U.S. Forest Service’s reopening of the High Knob Recreation Area, and festival co-organizer Chris Jones said this will be the second year the festival will operate with improved facilities.
NORTON, VA
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Roan Mountain, TN
Local
Tennessee Society
wcyb.com

Cool Zoo visits Rodeo in the Valley with several exotic animals

BRISTOL, Va. (WCYB) — You have a chance to see a ring-tailed lemur, baby kangaroo and more this weekend in Bristol. It's all part of Cool Zoo, which is visiting Rodeo in the Valley. Rodeo in the Valley features five international pro rodeo events from bull riding, cowgirls barrel...
BRISTOL, VA
WJHL

Forest officials still trying to trap bear at Watauga Lake campground

CARTER COUNTY, Tenn. (WJHL) – Due to bear activity, wildlife officials have temporarily closed a campground at Cardens Bluff along Watauga Lake. The Tennessee Wildlife Resource Agency said at least one bear has been taking food and trash at the campground. Just about a mile down the road Boots Off Hostel and Campground remains open […]
WATAUGA, TN
RELATED PEOPLE
Person
Richard Nixon
Kingsport Times-News

Award winnning author Mindy McGinnis to give talk at UCPL on Saturday

Edgar-award winning author Mindy McGinnis will visit the Unicoi County Public Library on Saturday to discuss her novel, “Be Not Far From Me.”. McGinnis is also the author of several other young adult fiction books including “A Madness So Discreet” and “Heroine.”. “I fell in love...
UNICOI COUNTY, TN
Charlotte Stories

New 606 Acre Lake Norman Park Opening This Weekend

This weekend the official grand opening of Lake Norman’s newest park will feature food trucks, scavenger hunts, face painting, and a ton of other activities. Catawba County’s new 606-acre Mountain Creek Park features a lengthy 19.52-mile mountain-bike trail network and a wide spectrum of other amenities, including; an adventure playground, a bike pump track, pickleball courts, a dog park, fishing pier, canoe/kayak launch, an outdoor classroom, an observation platform, and several picnic shelters.
CATAWBA COUNTY, NC
Kingsport Times-News

NHRA Notes: Stanfield qualifying effort a reason for family celebration

BRISTOL, Tenn. — Aaron Stanfield lives in Bossier City, Louisiana, but the NHRA Pro Stock driver has plenty of ties to Thunder Valley and the region. Aaron’s father, Greg, is a native of East Tennessee and his grandfather, Howard, was a resident of Bluff City until his death. Both raced at Thunder Valley.
BRISTOL, TN
IN THIS ARTICLE
#Blooms#Splendor#Rhododendron#Auction#Localevent#Local Life#Trailblazer Cloggers Noon#T V Barnett Moonshi
Kingsport Times-News

Veda Rose Hensley Dossett

Veda Rose Hensley Dossett passed away on November 27, 2021, in Kingsport, Tennessee. Veda was born on January 15th and is predeceased by her husband, Thomas Dossett, her parents, Mr. and Mrs. GS Hensley of Bristol, Tennessee, as well as her brothers Cecil Hensley and Grady Hensley, and son-in-law, Sam Preston.
KINGSPORT, TN
Johnson City Press

Put some sizzle in your steak

“If we leave early, maybe we can get ahead of the crowd,” we thought. But it didn’t work. Arriving at The Butcher’s Block in Greeneville shortly after 4 p.m. back on March 5 of this year didn’t give us much advantage at all. The main parking lot was completely full. You would have thought it was the height of the dinner hour.
GREENEVILLE, TN
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Festival
NewsBreak
Society
Kingsport Times-News

Meet the Evangelist luncheon set for June 22

CHURCH HILL — Hawkins County churches are teaming up to host the Upper East Tennessee GO TELL Crusade, and pastors and church leaders are invited to “Meet the Evangelist” this week. Evangelist Rick Gage will take part in a pastors’ luncheon at noon on Wednesday, June 22,...
CHURCH HILL, TN
Kingsport Times-News

Dorothy Walter Rutherford

LENOIR CITY - Dorothy Walter Rutherford, 94, passed away in Lenoir City, TN, on Wednesday, April 20, 2022. She was born in Kingsport, TN, on July 22, 1927. Dorothy graduated from Dobyns-Bennett High School in 1945 and married Bill Rutherford, her high school sweetheart, August 26, 1946. She was preceded...
LENOIR CITY, TN
Kingsport Times-News

Church happenings

David and Debbie Easterling will sing, and Pastor Tim Risner will preach Sunday at 6 p.m. at Orebank Chapel Central Baptist Church. “Summer Worship Nights” is a free concert series that will be occurring on the 100 block of Broad Street in Kingsport. Local Christian music artists and praise and worship teams from local churches are joining together to provide six nights of free music on Sundays at 7 p.m. from June 5 through July 10. For more information visit the Summer Worship Nights event page on Facebook or visit www.lamplighttheatre.com.
KINGSPORT, TN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN

Comments / 0

Community Policy