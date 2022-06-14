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Meigs County, OH

Flood Warning issued for Meigs by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-15 10:51:00 EDT Expires: 2022-06-15 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Report flooding to the National Weather Service by calling toll...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Perry by NWS

Effective: 2022-06-16 20:04:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Perry The National Weather Service in Charleston West Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Perry County in southeastern Ohio * Until 830 PM EDT. * At 804 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Bremen, or 7 miles west of Somerset, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include New Lexington, Somerset, Shawnee, Perry State Forest, Crooksville, Junction City, Corning, Hemlock and Rendville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PERRY COUNTY, OH
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Severe Weather Statement issued for Noble by NWS

Effective: 2022-06-16 18:29:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Noble A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR MONROE AND NOBLE COUNTIES At 802 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Middlebourne, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines, resulting in some power outages. Locations impacted include New Martinsville, Woodsfield, Caldwell, Dudley, Sardis, Summerfield, Belle Valley, Lewisville, Sarahsville, Dexter City, Fly, and Antioch. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NOBLE COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Belmont, Guernsey, Monroe, Noble by NWS

Effective: 2022-06-14 08:11:00 EDT Expires: 2022-06-14 09:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Belmont; Guernsey; Monroe; Noble The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Guernsey County in east central Ohio Northeastern Monroe County in east central Ohio Belmont County in east central Ohio Northeastern Noble County in east central Ohio Marshall County in northern West Virginia * Until 900 AM EDT. * At 810 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles south of Freeport, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines, resulting in some power outages. * Locations impacted include Moundsville, Barnesville, Woodsfield, Shadyside, McMechen, Powhatan Point, Glen Dale, Bethesda, Quaker City, Belmont, Beallsville, and Clarington. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BELMONT COUNTY, OH
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Excessive Heat Warning issued for Coshocton, Guernsey, Monroe, Muskingum, Noble, Tuscarawas by NWS

Effective: 2022-06-15 11:00:00 EDT Expires: 2022-06-15 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not leave young children and pets in unattended vehicles. Car interiors will reach lethal temperatures in a matter of minutes. Take extra precautions when outside. Wear lightweight and loose fitting clothing. Try to limit strenuous activities to early morning or evening. Take action when you see symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Target Area: Coshocton; Guernsey; Monroe; Muskingum; Noble; Tuscarawas EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 9 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 108 expected. * WHERE...In Ohio, Coshocton, Guernsey, Monroe, Muskingum, Noble and Tuscarawas Counties. In West Virginia, Wetzel County. * WHEN...From 11 AM this morning to 9 PM EDT this evening. * IMPACTS...Heat related illnesses increase significantly during extreme heat and high humidity events.
COSHOCTON COUNTY, OH
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Meigs County, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Carroll, Champaign by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Ashland; Ashtabula; Athens; Belmont; Carroll; Champaign; Clark; Clinton; Columbiana; Coshocton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Geauga; Greene; Guernsey; Harrison; Highland; Hocking; Holmes; Jackson; Jefferson; Knox; Licking; Logan; Madison; Mahoning; Marion; Medina; Monroe; Morgan; Morrow; Muskingum; Noble; Perry; Pickaway; Pike; Portage; Richland; Ross; Scioto; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Union; Vinton; Washington; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ASHLAND ASHTABULA ATHENS BELMONT CARROLL CHAMPAIGN CLARK CLINTON COLUMBIANA COSHOCTON DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN GEAUGA GREENE GUERNSEY HARRISON HIGHLAND HOCKING HOLMES JACKSON JEFFERSON KNOX LICKING LOGAN MADISON MAHONING MARION MEDINA MONROE MORGAN MORROW MUSKINGUM NOBLE PERRY PICKAWAY PIKE PORTAGE RICHLAND ROSS SCIOTO STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS UNION VINTON WASHINGTON WAYNE
ADAMS COUNTY, OH

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