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Augusta County, VA

Flood Watch issued for Central Virginia Blue Ridge, Eastern Highland by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 11:05:00 EDT Expires: 2022-06-14 19:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued....

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Heat Advisory issued for Eastern Grant, Eastern Mineral, Eastern Pendleton, Hampshire by NWS

Effective: 2022-06-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral; Eastern Pendleton; Hampshire; Hardy; Morgan HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 104 degrees. * WHERE...Portions of western Maryland, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
GRANT COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Augusta, City of Harrisonburg, City of Staunton by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Augusta; City of Harrisonburg; City of Staunton; City of Waynesboro; Rockingham THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO ROCKINGHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF HARRISONBURG, HARRISONBURG, STAUNTON, STAUNTON, WAYNESBORO, AND WAYNESBORO.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Eastern Louisa, Western Louisa by NWS

Effective: 2022-06-16 11:00:00 EDT Expires: 2022-06-16 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Eastern Louisa; Western Louisa A strong thunderstorm will impact portions of northern Louisa County through 600 PM EDT At 516 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Boswells Tavern, or 8 miles northwest of Louisa, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Louisa, Mineral, Boswells Tavern, Pendleton, Louisa Airport, Green Springs, Cuckoo, Yanceyville, Fredericks Hall, Waldrop, Byrd Mill, Trevilians, Wares Crossroads, Vawter Corner and Apple Grove. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LOUISA COUNTY, VA
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Heat Advisory issued for Augusta, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren by NWS

Effective: 2022-06-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Augusta; Page; Rockingham; Shenandoah; Warren HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 104 degrees. * WHERE...Portions of western Maryland, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Charlotte, Halifax by NWS

Effective: 2022-06-16 17:05:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Charlotte; Halifax THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CHARLOTTE AND EASTERN HALIFAX COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for north central North Carolina...and central and south central Virginia.
CHARLOTTE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ARLINGTON, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HERNDON, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ORANGE, RESTON, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, STANARDSVILLE, STERLING, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA

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