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Pendleton County, WV

Flood Watch issued for Eastern Pendleton, Western Pendleton by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-14 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be...

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Heat Advisory issued for Eastern Grant, Eastern Mineral, Eastern Pendleton, Hampshire by NWS

Effective: 2022-06-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral; Eastern Pendleton; Hampshire; Hardy; Morgan HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 104 degrees. * WHERE...Portions of western Maryland, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
GRANT COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Augusta, City of Harrisonburg, City of Staunton by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Augusta; City of Harrisonburg; City of Staunton; City of Waynesboro; Rockingham THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO ROCKINGHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF HARRISONBURG, HARRISONBURG, STAUNTON, STAUNTON, WAYNESBORO, AND WAYNESBORO.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Heat Advisory issued for Augusta, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren by NWS

Effective: 2022-06-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Augusta; Page; Rockingham; Shenandoah; Warren HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 104 degrees. * WHERE...Portions of western Maryland, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Marion, Marshall, Monongalia, Preston, Wetzel by NWS

Effective: 2022-06-14 09:27:00 EDT Expires: 2022-06-14 10:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Marion; Marshall; Monongalia; Preston; Wetzel The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Monongalia County in northern West Virginia Wetzel County in northern West Virginia Southwestern Preston County in northeastern West Virginia Marshall County in northern West Virginia Marion County in northern West Virginia * Until 1015 AM EDT. * At 926 AM EDT, a severe thunderstorm was located near Pine Grove, or 13 miles east of New Martinsville, moving southeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines, resulting in some power outages. * Locations impacted include Fairmont, Mannington, Pleasant Valley, Barrackville, Monongah, Pine Grove, Jacksonburg, Farmington, Worthington, Smithfield, Reader, and Folsom. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MARION COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ARLINGTON, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HERNDON, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ORANGE, RESTON, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, STANARDSVILLE, STERLING, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
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