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Augusta County, VA

Flood Watch issued for Augusta, Rockingham by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-14 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Augusta, City of Harrisonburg, City of Staunton by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Augusta; City of Harrisonburg; City of Staunton; City of Waynesboro; Rockingham THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN WESTERN VIRGINIA AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON CITY OF WAYNESBORO ROCKINGHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF HARRISONBURG, HARRISONBURG, STAUNTON, STAUNTON, WAYNESBORO, AND WAYNESBORO.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Culpeper, Madison, Rappahannock by NWS

Effective: 2022-06-16 17:12:00 EDT Expires: 2022-06-16 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Culpeper; Madison; Rappahannock The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Madison County in northwestern Virginia South central Rappahannock County in northwestern Virginia Western Culpeper County in northern Virginia * Until 600 PM EDT. * At 512 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southeast of Sperryville, or 10 miles northwest of Culpeper, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect wind damage to trees and power lines. Hail is large enough to dent and damage vehicles. Some hail damage to roofs, siding, and windows is possible. * Locations impacted include Culpeper, Castleton, Catalpa, Slate Mills, Brandy Station, Woodville, Winston, Cardova, Reva, Rixeyville, Alanthus, Boston and Five Forks. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CULPEPER COUNTY, VA
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Heat Advisory issued for Augusta, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren by NWS

Effective: 2022-06-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Augusta; Page; Rockingham; Shenandoah; Warren HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 104 degrees. * WHERE...Portions of western Maryland, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Culpeper by NWS

Effective: 2022-06-16 18:05:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Culpeper THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN RAPPAHANNOCK CENTRAL FAUQUIER AND NORTH CENTRAL CULPEPER COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. Another Severe Thunderstorm Warning continues to the south of this cancelled one. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until midnight EDT for northern and northwestern Virginia.
CULPEPER COUNTY, VA
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Augusta County, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ARLINGTON, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HERNDON, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ORANGE, RESTON, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, STANARDSVILLE, STERLING, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA

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