ContributorsPublishersAdvertisers
Bedford County, VA

Special Weather Statement issued for Bedford, Carroll, Floyd, Franklin, Henry, Montgomery, Patrick by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-14 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bedford; Carroll; Floyd; Franklin; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke A...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Charlotte, Halifax by NWS

Effective: 2022-06-16 17:05:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Charlotte; Halifax THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CHARLOTTE AND EASTERN HALIFAX COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for north central North Carolina...and central and south central Virginia.
CHARLOTTE COUNTY, VA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Alamance, Chatham, Orange, Randolph by NWS

Effective: 2022-06-16 15:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Alamance; Chatham; Orange; Randolph THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHERN ALAMANCE SOUTHWESTERN ORANGE...NORTHERN RANDOLPH AND NORTHWESTERN CHATHAM COUNTIES HAS EXPIRED The storms which prompted the warning have moved out of the area. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for central North Carolina. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for southern Orange, southeastern Randolph, and southeastern Chatham counties until 530 PM.
ALAMANCE COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Charlotte, Halifax by NWS

Effective: 2022-06-16 17:05:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Charlotte; Halifax THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CHARLOTTE AND EASTERN HALIFAX COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for north central North Carolina...and central and south central Virginia.
CHARLOTTE COUNTY, VA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Yadkin by NWS

Effective: 2022-06-16 15:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for DAMAGING WINDS and HAIL. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Yadkin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN WILKES AND SOUTHWESTERN YADKIN COUNTIES At 518 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Windy Gap, or near Ronda, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include North Wilkesboro Wilkesboro Jonesville Ronda Windy Gap Buck Shoals and Lone Hickory. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
YADKIN COUNTY, NC
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Patrick County, VA
County
Bedford County, VA
County
Henry County, VA
City
Christiansburg, VA
City
Floyd, VA
City
Pulaski, VA
County
Pulaski County, VA
County
Montgomery County, VA
County
Pittsylvania County, VA
County
Franklin County, VA
City
Franklin, VA
County
Floyd County, VA
City
Radford, VA
County
Carroll County, VA
City
Roanoke, VA
City
Ferrum, VA
County
Roanoke County, VA
City
Bedford, VA
City
Martinsville, VA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Wilkes, Yadkin by NWS

Effective: 2022-06-16 17:18:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for DAMAGING WINDS and HAIL. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Wilkes; Yadkin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN WILKES AND SOUTHWESTERN YADKIN COUNTIES At 518 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Windy Gap, or near Ronda, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include North Wilkesboro Wilkesboro Jonesville Ronda Windy Gap Buck Shoals and Lone Hickory. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
WILKES COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bedford, Campbell, Franklin, Halifax, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-06-14 13:26:00 EDT Expires: 2022-06-14 14:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for damaging winds. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Bedford; Campbell; Franklin; Halifax; Pittsylvania The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Campbell County in central Virginia Northern Pittsylvania County in south central Virginia Northwestern Halifax County in south central Virginia South central Bedford County in south central Virginia East central Franklin County in west central Virginia * Until 230 PM EDT. * At 126 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Rustburg to near Altavista to near Moneta, moving south at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Altavista Hurt Chatham Gretna Brookneal Huddleston and Moneta. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ARLINGTON, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HERNDON, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ORANGE, RESTON, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, STANARDSVILLE, STERLING, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA

Comments / 0

Community Policy