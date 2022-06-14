ContributorsPublishersAdvertisers
Alexander County, NC

Severe Thunderstorm Warning issued for Alexander, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Catawba by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 06:55:00 EDT Expires: 2022-06-14 07:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Special Weather Statement issued for Cabarrus, Gaston, Lincoln, Mecklenburg by NWS

Effective: 2022-06-16 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for the Piedmont of North Carolina. Target Area: Cabarrus; Gaston; Lincoln; Mecklenburg A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Cabarrus, eastern Lincoln, central Mecklenburg and northeastern Gaston Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 6 miles west of Huntersville, or 5 miles southwest of Ramsey Creek Park, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Uptown Charlotte, Huntersville, Central Charlotte, Northeast Charlotte, Southwest Charlotte, Northwest Charlotte, Cornelius, Mt Holly, Harrisburg and Westport. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CABARRUS COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Alexander, Catawba, Iredell by NWS

Effective: 2022-06-16 15:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Brief damaging winds will blow down trees and power lines over small areas. A brief period of large hail is also possible. Seek shelter inside an interior room. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Alexander; Catawba; Iredell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Catawba County in the Piedmont of North Carolina Southeastern Alexander County in the Piedmont of North Carolina West central Iredell County in the Piedmont of North Carolina * Until 430 PM EDT. * At 344 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Hickory, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Hickory, Statesville, St. Stephens, Conover, Claremont, Catawba, Lookout Shoals Lake, Bandys, Millersville and Scotts. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ALEXANDER COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Catawba, Gaston, Lincoln by NWS

Effective: 2022-06-16 14:28:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Brief damaging winds will blow down trees and power lines over small areas. A brief period of large hail is also possible. Seek shelter inside an interior room. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Catawba; Gaston; Lincoln The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Catawba County in the Piedmont of North Carolina Lincoln County in the Piedmont of North Carolina North central Gaston County in the Piedmont of North Carolina * Until 315 PM EDT. * At 228 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Lincolnton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Lincolnton, Maiden, Westport, High Shoals, Boger City, Iron Station, Denver, Crouse, Dallas and Cherryville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CATAWBA COUNTY, NC
WBTV

Severe Thunderstorm Warnings in effect for multiple counties Thursday afternoon

CHARLOTTE, N.C. (WBTV) - A First Alert is in place for the remainder of Thursday as high temperatures and severe thunderstorm potential hit the Carolinas. A Severe Thunderstorm Warning is currently in effect for Union County until 6 p.m., while Anson and Stanly counties have been extended to 6:15 p.m. Richmond County is under a warning until 7:15 p.m.
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Mcdowell County, NC
City
Newton, NC
City
Statesville, NC
City
Lincolnton, NC
County
Catawba County, NC
City
Cleveland, NC
City
Catawba, NC
County
Buncombe County, NC
City
Hickory, NC
County
Mecklenburg County, NC
County
Avery County, NC
County
Cleveland County, NC
City
Lenoir, NC
County
Rowan County, NC
City
Morganton, NC
County
Burke County, NC
County
Iredell County, NC
County
Lincoln County, NC
City
Huntersville, NC
County
Rutherford County, NC
County
Caldwell County, NC
County
Cabarrus County, NC
County
Alexander County, NC
County
Gaston County, NC
State
North Carolina State
City
Alexander, NC
City
Gaston, NC
County
Mitchell County, NC
County
Yancey County, NC
City
Kannapolis, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Haywood, Jackson, Transylvania by NWS

Effective: 2022-06-16 14:30:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Brief damaging winds will blow down trees and power lines over small areas. A brief period of large hail is also possible. Seek shelter inside an interior room. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Haywood; Jackson; Transylvania The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Transylvania County in western North Carolina Southeastern Jackson County in western North Carolina Southeastern Haywood County in western North Carolina * Until 315 PM EDT. * At 229 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Brevard to 20 miles southeast of Sylva, and are nearly stationary. Another storm was located along the Haywood Transylvania County border, drifting southeast near 5 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Brevard, Rosman, Lake Toxaway, Graveyard Fields, Looking Glass, B.R. Parkway-Black Balsam To Mount Pisgah, Mount Pisgah, B.R. Parkway-Balsam Gap To Black Balsam Area, Black Balsam Area and Balsam Grove. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HAYWOOD COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Alamance, Chatham, Orange, Randolph by NWS

Effective: 2022-06-16 15:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Alamance; Chatham; Orange; Randolph THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHERN ALAMANCE SOUTHWESTERN ORANGE...NORTHERN RANDOLPH AND NORTHWESTERN CHATHAM COUNTIES HAS EXPIRED The storms which prompted the warning have moved out of the area. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for central North Carolina. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for southern Orange, southeastern Randolph, and southeastern Chatham counties until 530 PM.
ALAMANCE COUNTY, NC
WXII 12

Piedmont Triad storms cause power outages and damage

WINSTON-SALEM, N.C. — Strong storms moved through North Carolina Friday, causing damage throughout the Piedmont Triad. The following counties have reported storm damage:. "I've never seen anything like it. I thought a tornado was in the area," Forsyth County resident Al Fredricks told WXII 12. This content is imported...
WINSTON-SALEM, NC
IN THIS ARTICLE
#Thunderstorm#Severe Thunderstorms#Western North Carolina#Lincoln#Mcdowell Mecklenburg#Rutherford
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Rockingham, Stokes by NWS

Effective: 2022-06-16 14:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds, as well as deadly cloud to ground lightning. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Rockingham; Stokes The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Stokes County in north central North Carolina Northwestern Rockingham County in north central North Carolina Southwestern Henry County in south central Virginia Southeastern Patrick County in southwestern Virginia * Until 300 PM EDT. * At 201 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Penns Store, or near Spencer, moving southeast at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mayodan Madison Stoneville Sandy Ridge Spencer Penns Store and Price. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ROCKINGHAM COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Rowan by NWS

Effective: 2022-06-16 15:14:00 EDT Expires: 2022-06-16 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Brief damaging winds will blow down trees and power lines over small areas. A brief period of large hail is also possible. Seek shelter inside an interior room. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Rowan The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Rowan County in the Piedmont of North Carolina * Until 400 PM EDT. * At 314 PM EDT, a severe thunderstorm was located 5 miles east of Salisbury, or near Spencer, and is nearly stationary. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Salisbury, Spencer, Granite Quarry, Rockwell, Faith, High Rock Lake, Gold Hill and High Rock. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ROWAN COUNTY, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Fairfield, Lexington, Richland by NWS

Effective: 2022-06-16 17:28:00 EDT Expires: 2022-06-16 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Fairfield; Lexington; Richland The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Fairfield County in central South Carolina North central Lexington County in central South Carolina Northwestern Richland County in central South Carolina * Until 615 PM EDT. * At 527 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Monticello, or near VC Summer Nuclear Station, moving south at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Columbia, Irmo, Winnsboro, VC Summer Nuclear Station, Fairfield County Airport, Monticello, Ballentine, Killian, Blackstock, Harbison State Forest, Blythewood, Ridgeway, Lebanon Fire Station, Lake Murray Marina, Fairfield County Detention Center, Upper Richland Fire Station, Rion, Winnsboro Mills, Fairfield Elementary School and Smallwood. This includes the following highways Interstate 26 between mile markers 95 and 102. Interstate 77 between mile markers 21 and 51. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAIRFIELD COUNTY, SC
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilkes by NWS

Effective: 2022-06-16 17:18:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for DAMAGING WINDS and HAIL. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Wilkes A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN WILKES AND SOUTHWESTERN YADKIN COUNTIES At 518 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Windy Gap, or near Ronda, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include North Wilkesboro Wilkesboro Jonesville Ronda Windy Gap Buck Shoals and Lone Hickory. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
WILKES COUNTY, NC
wccbcharlotte.com

Gov. Cooper Says Rural Communities Across North Carolina Awarded Grants

RALEIGH, N.C. — Governor Cooper says 30 local governments in rural areas across North Carolina have been awarded grants from the Rural Transformation Grant Fund. The fund is a new source of support for rural economic development projects in the state funded by the federal American Rescue Plan. Officials...
POLITICS

Comments / 0

Community Policy