ContributorsPublishersAdvertisers
Kent County, MD

Special Weather Statement issued for Kent, Queen Anne's by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 07:27:00 EDT Expires: 2022-06-14 07:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Watch issued for Adams, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon by NWS

Effective: 2022-06-16 20:12:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Cumberland; Dauphin; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lancaster; Lebanon; Mifflin; Northumberland; Perry; Snyder; York TORNADO WATCH 376 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN CENTRAL PENNSYLVANIA ADAMS CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER LEBANON MIFFLIN NORTHUMBERLAND PERRY SNYDER YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF CARLISLE, CHAMBERSBURG, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LEBANON, LEWISTOWN, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, SELINSGROVE, SHAMOKIN, SUNBURY, WAYNESBORO, AND YORK.
ADAMS COUNTY, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ARLINGTON, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HERNDON, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ORANGE, RESTON, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, STANARDSVILLE, STERLING, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
weather.gov

Tornado Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Bradford, Cambria, Cameron, Carbon by NWS

Effective: 2022-06-16 14:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Bradford; Cambria; Cameron; Carbon; Centre; Clearfield; Clinton; Columbia; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Luzerne; Lycoming; McKean; Mifflin; Monroe; Montour; Northumberland; Perry; Pike; Potter; Schuylkill; Snyder; Somerset; Sullivan; Susquehanna; Tioga; Union; Warren; Wayne; Wyoming; York TORNADO WATCH 376 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR BRADFORD CAMBRIA CAMERON CARBON CENTRE CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LUZERNE LYCOMING MCKEAN MIFFLIN MONROE MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY PIKE POTTER SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET SULLIVAN SUSQUEHANNA TIOGA UNION WARREN WAYNE WYOMING YORK
ADAMS COUNTY, PA

Comments / 0

Community Policy