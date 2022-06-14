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Braxton County, WV

Special Weather Statement issued for Braxton, Calhoun, Clay, Gilmer, Jackson, Pleasants, Ritchie by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-15 11:00:00 EDT Expires: 2022-06-14 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these...

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Severe Weather Statement issued for Greene, Washington by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Greene; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN BELMONT...SOUTHWESTERN WASHINGTON...NORTHWESTERN GREENE...OHIO...NORTH CENTRAL WETZEL AND MARSHALL COUNTIES At 606 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Glen Dale, or near Moundsville, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines, resulting in some power outages. Locations impacted include Wheeling, Moundsville, Martins Ferry, Bellaire, Bethlehem, Triadelphia, Shadyside, McMechen, Powhatan Point, Glen Dale, Bridgeport, and Benwood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENE COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brooke, Ohio by NWS

Effective: 2022-06-16 17:09:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Brooke; Ohio A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR EAST CENTRAL HARRISON...SOUTHERN JEFFERSON...NORTHEASTERN BELMONT...SOUTHWESTERN WASHINGTON...NORTHWESTERN GREENE...OHIO AND BROOKE COUNTIES At 508 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Tiltonsville, or near Wellsburg, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to trees and power lines, resulting in some power outages. Locations impacted include Wheeling, Weirton, Steubenville, Martins Ferry, Warwood, Wellsburg, West Liberty, Triadelphia, Avella, Clearview, Valley Grove, and Wintersville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BROOKE COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Belmont, Guernsey, Harrison, Jefferson, Tuscarawas by NWS

Effective: 2022-06-16 17:14:00 EDT Expires: 2022-06-16 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Belmont; Guernsey; Harrison; Jefferson; Tuscarawas The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Harrison County in east central Ohio South central Jefferson County in east central Ohio Northeastern Guernsey County in east central Ohio Belmont County in east central Ohio Southeastern Tuscarawas County in east central Ohio * Until 600 PM EDT. * At 514 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Freeport, moving southeast at 25 mph. THIS IS A DESTRUCTIVE STORM! HAZARD...Baseball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...People and animals outdoors will be severely injured. Expect shattered windows, extensive damage to roofs, siding, and vehicles. * Locations impacted include Martins Ferry, St. Clairsville, Bellaire, Barnesville, Cadiz, Freeport, Bridgeport, Bethesda, Antrim, Flushing, Adena, and Brookside. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...2.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BELMONT COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Raleigh, Wyoming by NWS

Effective: 2022-06-16 19:42:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Raleigh; Wyoming The National Weather Service in Charleston West Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Raleigh County in southeastern West Virginia East central Wyoming County in southern West Virginia * Until 830 PM EDT. * At 742 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Sophia, or 8 miles southwest of Beckley, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Beckley, Mabscott, Sophia, Crab Orchard, Dry Creek, Macarthur, Coal City, Shady Spring, Beaver, Daniels, Lester, Rhodell, Ghent, Glen Daniel and Josephine. This includes the following highways West Virginia Turnpike between mile markers 28 and 43. Interstate 64 in West Virginia between mile markers 120 and 137. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
RALEIGH COUNTY, WV
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Pleasants County, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Carroll, Champaign by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Ashland; Ashtabula; Athens; Belmont; Carroll; Champaign; Clark; Clinton; Columbiana; Coshocton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Geauga; Greene; Guernsey; Harrison; Highland; Hocking; Holmes; Jackson; Jefferson; Knox; Licking; Logan; Madison; Mahoning; Marion; Medina; Monroe; Morgan; Morrow; Muskingum; Noble; Perry; Pickaway; Pike; Portage; Richland; Ross; Scioto; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Union; Vinton; Washington; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ASHLAND ASHTABULA ATHENS BELMONT CARROLL CHAMPAIGN CLARK CLINTON COLUMBIANA COSHOCTON DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN GEAUGA GREENE GUERNSEY HARRISON HIGHLAND HOCKING HOLMES JACKSON JEFFERSON KNOX LICKING LOGAN MADISON MAHONING MARION MEDINA MONROE MORGAN MORROW MUSKINGUM NOBLE PERRY PICKAWAY PIKE PORTAGE RICHLAND ROSS SCIOTO STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS UNION VINTON WASHINGTON WAYNE
ADAMS COUNTY, OH

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