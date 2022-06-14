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Butler County, OH

Flood Warning issued for Butler by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 03:59:00 EDT Expires: 2022-06-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
BARTHOLOMEW COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Carroll, Champaign by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Ashland; Ashtabula; Athens; Belmont; Carroll; Champaign; Clark; Clinton; Columbiana; Coshocton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Geauga; Greene; Guernsey; Harrison; Highland; Hocking; Holmes; Jackson; Jefferson; Knox; Licking; Logan; Madison; Mahoning; Marion; Medina; Monroe; Morgan; Morrow; Muskingum; Noble; Perry; Pickaway; Pike; Portage; Richland; Ross; Scioto; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Union; Vinton; Washington; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ASHLAND ASHTABULA ATHENS BELMONT CARROLL CHAMPAIGN CLARK CLINTON COLUMBIANA COSHOCTON DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN GEAUGA GREENE GUERNSEY HARRISON HIGHLAND HOCKING HOLMES JACKSON JEFFERSON KNOX LICKING LOGAN MADISON MAHONING MARION MEDINA MONROE MORGAN MORROW MUSKINGUM NOBLE PERRY PICKAWAY PIKE PORTAGE RICHLAND ROSS SCIOTO STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS UNION VINTON WASHINGTON WAYNE
ADAMS COUNTY, OH

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