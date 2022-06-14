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Bland County, VA

Flood Advisory issued for Bland, Smyth, Tazewell by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 06:39:00 EDT Expires: 2022-06-14 07:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: In hilly terrain there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded roads. Find an alternate route. If you observed...

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Severe Weather Statement issued for Wilkes by NWS

Effective: 2022-06-16 17:18:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for DAMAGING WINDS and HAIL. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Wilkes A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN WILKES AND SOUTHWESTERN YADKIN COUNTIES At 518 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Windy Gap, or near Ronda, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include North Wilkesboro Wilkesboro Jonesville Ronda Windy Gap Buck Shoals and Lone Hickory. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
WILKES COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alleghany, Bath, Bland, Botetourt, Buchanan, Carroll by NWS

Effective: 2022-06-17 13:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Bath; Bland; Botetourt; Buchanan; Carroll; City of Bristol; City of Buena Vista; City of Covington; City of Galax; City of Lexington; City of Norton; City of Radford; City of Roanoke; City of Salem; Craig; Dickenson; Floyd; Giles; Grayson; Lee; Montgomery; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Russell; Scott; Smyth; Tazewell; Washington; Wise; Wythe SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHANY BATH BLAND BOTETOURT BUCHANAN CARROLL CRAIG DICKENSON FLOYD GILES GRAYSON LEE MONTGOMERY PULASKI ROANOKE ROCKBRIDGE RUSSELL SCOTT SMYTH TAZEWELL WASHINGTON WISE WYTHE VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BRISTOL BUENA VISTA COVINGTON GALAX LEXINGTON NORTON RADFORD ROANOKE SALEM
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Braxton, Cabell, Calhoun, Clay, Fayette, Gilmer by NWS

Effective: 2022-06-17 13:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Braxton; Cabell; Calhoun; Clay; Fayette; Gilmer; Greenbrier; Jackson; Kanawha; Lincoln; Logan; Mason; McDowell; Mercer; Mingo; Monroe; Nicholas; Pocahontas; Putnam; Raleigh; Roane; Summers; Wayne; Webster; Wyoming SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BRAXTON CABELL CALHOUN CLAY FAYETTE GILMER GREENBRIER JACKSON KANAWHA LINCOLN LOGAN MASON MCDOWELL MERCER MINGO MONROE NICHOLAS POCAHONTAS PUTNAM RALEIGH ROANE SUMMERS WAYNE WEBSTER WYOMING
BOONE COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN

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