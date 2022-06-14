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Berkeley County, WV

Severe Weather Statement issued for Berkeley, Jefferson by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 04:27:00 EDT Expires: 2022-06-14 04:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-06-16 15:24:00 EDT Expires: 2022-06-16 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Frederick; Washington The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Washington County in north central Maryland Northwestern Frederick County in north central Maryland * Until 415 PM EDT. * At 324 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Claylick, or near Greencastle, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Hagerstown, Municipal Stadium, Robinwood, Fountainhead-Orchard Hills, Smithsburg, Paramount-Long Meadow, Wilson-Conococheague, Mount Aetna, Mount Lena, San Mar, Long Meadow, Wolfsville, Halfway, Maugansville, Myersville, Cavetown, Funkstown, Leitersburg, Sabillasville and Fort Ritchie. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, Fulton by NWS

Effective: 2022-06-16 13:53:00 EDT Expires: 2022-06-16 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Franklin; Fulton The National Weather Service in State College PA has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Franklin County in south central Pennsylvania South central Fulton County in south central Pennsylvania * Until 245 PM EDT. * At 152 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Big Cove Tannery, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mercersburg, Claylick and Whitetail Ski Area. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, PA
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Heat Advisory issued for Augusta, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren by NWS

Effective: 2022-06-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Augusta; Page; Rockingham; Shenandoah; Warren HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 104 degrees. * WHERE...Portions of western Maryland, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-06-16 17:11:00 EDT Expires: 2022-06-17 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; King George; Loudoun; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 378 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ARLINGTON, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HERNDON, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ORANGE, RESTON, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, STANARDSVILLE, STERLING, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Adams, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon by NWS

Effective: 2022-06-16 20:12:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Cumberland; Dauphin; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lancaster; Lebanon; Mifflin; Northumberland; Perry; Snyder; York TORNADO WATCH 376 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN CENTRAL PENNSYLVANIA ADAMS CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER LEBANON MIFFLIN NORTHUMBERLAND PERRY SNYDER YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF CARLISLE, CHAMBERSBURG, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LEBANON, LEWISTOWN, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, SELINSGROVE, SHAMOKIN, SUNBURY, WAYNESBORO, AND YORK.
ADAMS COUNTY, PA
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Tornado Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Bradford, Cambria, Cameron, Carbon by NWS

Effective: 2022-06-16 14:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Bedford; Blair; Bradford; Cambria; Cameron; Carbon; Centre; Clearfield; Clinton; Columbia; Cumberland; Dauphin; Elk; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Luzerne; Lycoming; McKean; Mifflin; Monroe; Montour; Northumberland; Perry; Pike; Potter; Schuylkill; Snyder; Somerset; Sullivan; Susquehanna; Tioga; Union; Warren; Wayne; Wyoming; York TORNADO WATCH 376 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BLAIR BRADFORD CAMBRIA CAMERON CARBON CENTRE CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN ELK FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LUZERNE LYCOMING MCKEAN MIFFLIN MONROE MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY PIKE POTTER SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET SULLIVAN SUSQUEHANNA TIOGA UNION WARREN WAYNE WYOMING YORK
ADAMS COUNTY, PA

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