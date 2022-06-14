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Caswell County, NC

Special Weather Statement issued for Caswell, Rockingham, Stokes, Surry, Wilkes, Yadkin by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 05:25:00 EDT Expires: 2022-06-14 13:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Caswell; Rockingham; Stokes; Surry; Wilkes; Yadkin...

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Severe Weather Statement issued for Alamance, Chatham, Orange, Randolph by NWS

Effective: 2022-06-16 15:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Alamance; Chatham; Orange; Randolph THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHERN ALAMANCE SOUTHWESTERN ORANGE...NORTHERN RANDOLPH AND NORTHWESTERN CHATHAM COUNTIES HAS EXPIRED The storms which prompted the warning have moved out of the area. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for central North Carolina. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for southern Orange, southeastern Randolph, and southeastern Chatham counties until 530 PM.
ALAMANCE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Rockingham, Stokes by NWS

Effective: 2022-06-16 14:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds, as well as deadly cloud to ground lightning. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Rockingham; Stokes The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Stokes County in north central North Carolina Northwestern Rockingham County in north central North Carolina Southwestern Henry County in south central Virginia Southeastern Patrick County in southwestern Virginia * Until 300 PM EDT. * At 201 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Penns Store, or near Spencer, moving southeast at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mayodan Madison Stoneville Sandy Ridge Spencer Penns Store and Price. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ROCKINGHAM COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Cabarrus, Gaston, Lincoln, Mecklenburg by NWS

Effective: 2022-06-16 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for the Piedmont of North Carolina. Target Area: Cabarrus; Gaston; Lincoln; Mecklenburg A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Cabarrus, eastern Lincoln, central Mecklenburg and northeastern Gaston Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 6 miles west of Huntersville, or 5 miles southwest of Ramsey Creek Park, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Uptown Charlotte, Huntersville, Central Charlotte, Northeast Charlotte, Southwest Charlotte, Northwest Charlotte, Cornelius, Mt Holly, Harrisburg and Westport. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CABARRUS COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alleghany, Bath, Bland, Botetourt, Buchanan, Carroll by NWS

Effective: 2022-06-17 13:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Bath; Bland; Botetourt; Buchanan; Carroll; City of Bristol; City of Buena Vista; City of Covington; City of Galax; City of Lexington; City of Norton; City of Radford; City of Roanoke; City of Salem; Craig; Dickenson; Floyd; Giles; Grayson; Lee; Montgomery; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Russell; Scott; Smyth; Tazewell; Washington; Wise; Wythe SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHANY BATH BLAND BOTETOURT BUCHANAN CARROLL CRAIG DICKENSON FLOYD GILES GRAYSON LEE MONTGOMERY PULASKI ROANOKE ROCKBRIDGE RUSSELL SCOTT SMYTH TAZEWELL WASHINGTON WISE WYTHE VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BRISTOL BUENA VISTA COVINGTON GALAX LEXINGTON NORTON RADFORD ROANOKE SALEM
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Rockingham County, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Alexander, Catawba, Iredell by NWS

Effective: 2022-06-16 15:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Brief damaging winds will blow down trees and power lines over small areas. A brief period of large hail is also possible. Seek shelter inside an interior room. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Alexander; Catawba; Iredell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Catawba County in the Piedmont of North Carolina Southeastern Alexander County in the Piedmont of North Carolina West central Iredell County in the Piedmont of North Carolina * Until 430 PM EDT. * At 344 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Hickory, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Hickory, Statesville, St. Stephens, Conover, Claremont, Catawba, Lookout Shoals Lake, Bandys, Millersville and Scotts. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ALEXANDER COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Charlotte, Halifax by NWS

Effective: 2022-06-16 17:05:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Charlotte; Halifax THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CHARLOTTE AND EASTERN HALIFAX COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for north central North Carolina...and central and south central Virginia.
CHARLOTTE COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Wilkes by NWS

Effective: 2022-06-16 17:18:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for DAMAGING WINDS and HAIL. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Wilkes A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN WILKES AND SOUTHWESTERN YADKIN COUNTIES At 518 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Windy Gap, or near Ronda, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include North Wilkesboro Wilkesboro Jonesville Ronda Windy Gap Buck Shoals and Lone Hickory. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
WILKES COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Mecklenburg by NWS

Effective: 2022-06-16 17:04:00 EDT Expires: 2022-06-16 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Mecklenburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR MECKLENBURG COUNTY At 504 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Chase City to near Boydton to 7 miles southwest of Clarksville, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and powerlines. These severe storms will be near Boydton around 515 PM EDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Nelson, Spanish Grove, Beechwood, John H Kerr Dam, North View, Finchley, Finneywood, Skipwith, Fairview and Rogers Corner. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MECKLENBURG COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement
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Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN

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