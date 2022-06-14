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Bland County, VA

Flood Advisory issued for Bland, Smyth, Tazewell by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 06:39:00 EDT Expires: 2022-06-14 07:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: In hilly terrain there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded roads. Find an alternate route. If you observed...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Alleghany, Bath, Bland, Botetourt, Buchanan, Carroll by NWS

Effective: 2022-06-17 13:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Bath; Bland; Botetourt; Buchanan; Carroll; City of Bristol; City of Buena Vista; City of Covington; City of Galax; City of Lexington; City of Norton; City of Radford; City of Roanoke; City of Salem; Craig; Dickenson; Floyd; Giles; Grayson; Lee; Montgomery; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Russell; Scott; Smyth; Tazewell; Washington; Wise; Wythe SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHANY BATH BLAND BOTETOURT BUCHANAN CARROLL CRAIG DICKENSON FLOYD GILES GRAYSON LEE MONTGOMERY PULASKI ROANOKE ROCKBRIDGE RUSSELL SCOTT SMYTH TAZEWELL WASHINGTON WISE WYTHE VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BRISTOL BUENA VISTA COVINGTON GALAX LEXINGTON NORTON RADFORD ROANOKE SALEM
ALLEGHANY COUNTY, VA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Carter, Cocke, Grainger, Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins by NWS

Effective: 2022-06-17 13:51:00 CDT Expires: 2022-06-17 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carter; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Sevier; Sullivan; Unicoi; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 384 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SEVIER SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, BEAN STATION, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARRISBURG, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, JEFFERSON CITY, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KODAK, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORTON, PARDEE, PIGEON FORGE, ROSE HILL, ROSEDALE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE PINE, AND WISE.
CARTER COUNTY, TN

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