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Boone County, WV

Excessive Heat Warning issued for Boone, Cabell, Jackson, Kanawha, Lincoln, Logan, Mason, Mingo by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 17:46:00 EDT Expires: 2022-06-14 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Raleigh, Wyoming by NWS

Effective: 2022-06-16 19:42:00 EDT Expires: 2022-06-16 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Raleigh; Wyoming The National Weather Service in Charleston West Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Raleigh County in southeastern West Virginia East central Wyoming County in southern West Virginia * Until 830 PM EDT. * At 742 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Sophia, or 8 miles southwest of Beckley, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Beckley, Mabscott, Sophia, Crab Orchard, Dry Creek, Macarthur, Coal City, Shady Spring, Beaver, Daniels, Lester, Rhodell, Ghent, Glen Daniel and Josephine. This includes the following highways West Virginia Turnpike between mile markers 28 and 43. Interstate 64 in West Virginia between mile markers 120 and 137. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
RALEIGH COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Carroll, Champaign by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Ashland; Ashtabula; Athens; Belmont; Carroll; Champaign; Clark; Clinton; Columbiana; Coshocton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Geauga; Greene; Guernsey; Harrison; Highland; Hocking; Holmes; Jackson; Jefferson; Knox; Licking; Logan; Madison; Mahoning; Marion; Medina; Monroe; Morgan; Morrow; Muskingum; Noble; Perry; Pickaway; Pike; Portage; Richland; Ross; Scioto; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Union; Vinton; Washington; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ASHLAND ASHTABULA ATHENS BELMONT CARROLL CHAMPAIGN CLARK CLINTON COLUMBIANA COSHOCTON DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN GEAUGA GREENE GUERNSEY HARRISON HIGHLAND HOCKING HOLMES JACKSON JEFFERSON KNOX LICKING LOGAN MADISON MAHONING MARION MEDINA MONROE MORGAN MORROW MUSKINGUM NOBLE PERRY PICKAWAY PIKE PORTAGE RICHLAND ROSS SCIOTO STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS UNION VINTON WASHINGTON WAYNE
ADAMS COUNTY, OH

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