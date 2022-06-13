Hurricane Prep

As a new Hurricane season begins, it’s a good idea to know how to prepare for a hurricane and for the recovery afterwards. The Hurricane Season is underway and ends November 30. Historically, the Lowcountry has hurricanes or effects from hurricanes from late August through October. The South...
OTHER THAN WAITING FOR THE SUPREME COURT TO ISSUE ITS ROE V. WADE RULING, THE STATE LEGISLATURE IS DONE WITH ITS BUSINESS FOR THE YEAR. A MEETING OF BOTH HOUSES YESTERDAY OVERWHELMINGLY PASSED A 13-POINT-8 BILLION DOLLAR BUDGET THAT INCLUDES A BILLION-DOLLAR TAX REBATE IN THE FORM OF LOWER FUTURE TAX RATES. THE BUDGET RAISES STARTING TEACHER SALARIES TO AT LEAST 40-THOUSAND DOLLARS, INCLUDES A 3% RAISE AND 15-HUNDRED DOLLAR BONUS FOR STATE EMPLOYEES, INCREASES IN STARTING SALARIES FOR LAW ENFORCEMENT AND CORRECTIONAL OFFICERS, MORE THAN A BILLION DOLLARS IN NEW STATE ROAD FUNDING, 275-MILLION FOR PUBLIC EDUCATION AND ENOUGH MONEY TO ALLOW STATE COLLEGES, UNIVERSITIES AND TECHNICAL SCHOOLS TO FREEZE IN-STATE TUITION FOR A FOURTH STRAIGHT YEAR.
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