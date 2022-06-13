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Adams County, OH

Excessive Heat Watch issued for Adams, Auglaize, Brown, Champaign, Clark, Clermont, Clinton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-14 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-14 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Be prepared to drink plenty of fluids, stay in an air- conditioned...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Champaign, Clark, Clinton, Delaware, Fairfield, Fayette by NWS

Effective: 2022-06-16 17:02:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Champaign; Clark; Clinton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Highland; Hocking; Licking; Madison; Pickaway; Pike; Ross; Scioto SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OHIO DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE OH FRANKLIN OH HOCKING LICKING MADISON PICKAWAY IN SOUTH CENTRAL OHIO ADAMS HIGHLAND PIKE ROSS SCIOTO IN SOUTHWEST OHIO CLINTON IN WEST CENTRAL OHIO CHAMPAIGN CLARK GREENE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVERCREEK, BLANCHESTER, CHILLICOTHE, CIRCLEVILLE, COLUMBUS, DELAWARE, FAIRBORN, GREENFIELD, HILLSBORO, LANCASTER, LOGAN, LONDON, NEWARK, PEEBLES, PICKERINGTON, PIKE LAKE, PIKETON, PLAIN CITY, PORTSMOUTH, SPRINGFIELD, URBANA, WASHINGTON COURT HOUSE, WAVERLY, WEST JEFFERSON, WEST UNION, WHEELERSBURG, WILMINGTON, AND XENIA.
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Carroll, Champaign by NWS

Effective: 2022-06-16 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Ashland; Ashtabula; Athens; Belmont; Carroll; Champaign; Clark; Clinton; Columbiana; Coshocton; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Geauga; Greene; Guernsey; Harrison; Highland; Hocking; Holmes; Jackson; Jefferson; Knox; Licking; Logan; Madison; Mahoning; Marion; Medina; Monroe; Morgan; Morrow; Muskingum; Noble; Perry; Pickaway; Pike; Portage; Richland; Ross; Scioto; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Union; Vinton; Washington; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ASHLAND ASHTABULA ATHENS BELMONT CARROLL CHAMPAIGN CLARK CLINTON COLUMBIANA COSHOCTON DELAWARE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN GEAUGA GREENE GUERNSEY HARRISON HIGHLAND HOCKING HOLMES JACKSON JEFFERSON KNOX LICKING LOGAN MADISON MAHONING MARION MEDINA MONROE MORGAN MORROW MUSKINGUM NOBLE PERRY PICKAWAY PIKE PORTAGE RICHLAND ROSS SCIOTO STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS UNION VINTON WASHINGTON WAYNE
ADAMS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ashland, Crawford, Richland by NWS

Effective: 2022-06-16 13:54:00 EDT Expires: 2022-06-16 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ashland; Crawford; Richland The National Weather Service in Cleveland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Richland County in north central Ohio Central Ashland County in north central Ohio Southeastern Crawford County in north central Ohio * Until 245 PM EDT. * At 154 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Crestline, or 8 miles northwest of Mansfield, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Mansfield, Ashland, Galion, Shelby, Ontario, Crestline, Hayesville, Polk, Jeromesville, Bailey Lakes, North Robinson, Mifflin, Rowsburg, Nankin, Shenandoah, Olivesburg and Mohicanville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ASHLAND COUNTY, OH
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Excessive Heat Warning issued for Coshocton, Guernsey, Monroe, Muskingum, Noble, Tuscarawas by NWS

Effective: 2022-06-15 11:00:00 EDT Expires: 2022-06-15 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not leave young children and pets in unattended vehicles. Car interiors will reach lethal temperatures in a matter of minutes. Take extra precautions when outside. Wear lightweight and loose fitting clothing. Try to limit strenuous activities to early morning or evening. Take action when you see symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Target Area: Coshocton; Guernsey; Monroe; Muskingum; Noble; Tuscarawas EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 9 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 108 expected. * WHERE...In Ohio, Coshocton, Guernsey, Monroe, Muskingum, Noble and Tuscarawas Counties. In West Virginia, Wetzel County. * WHEN...From 11 AM this morning to 9 PM EDT this evening. * IMPACTS...Heat related illnesses increase significantly during extreme heat and high humidity events.
COSHOCTON COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Belmont, Guernsey, Monroe, Noble by NWS

Effective: 2022-06-14 08:11:00 EDT Expires: 2022-06-14 09:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Belmont; Guernsey; Monroe; Noble The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Guernsey County in east central Ohio Northeastern Monroe County in east central Ohio Belmont County in east central Ohio Northeastern Noble County in east central Ohio Marshall County in northern West Virginia * Until 900 AM EDT. * At 810 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles south of Freeport, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines, resulting in some power outages. * Locations impacted include Moundsville, Barnesville, Woodsfield, Shadyside, McMechen, Powhatan Point, Glen Dale, Bethesda, Quaker City, Belmont, Beallsville, and Clarington. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BELMONT COUNTY, OH

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