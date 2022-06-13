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Berks County, PA

Special Weather Statement issued for Berks, Carbon, Eastern Montgomery, Lehigh, Lower Bucks, Monroe by NWS

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 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-13 04:20:00 EDT Expires: 2022-06-13 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Berks;...

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Tornado Watch issued for Adams, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon by NWS

Effective: 2022-06-16 20:12:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Cumberland; Dauphin; Franklin; Fulton; Huntingdon; Juniata; Lancaster; Lebanon; Mifflin; Northumberland; Perry; Snyder; York TORNADO WATCH 376 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN CENTRAL PENNSYLVANIA ADAMS CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER LEBANON MIFFLIN NORTHUMBERLAND PERRY SNYDER YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF CARLISLE, CHAMBERSBURG, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LEBANON, LEWISTOWN, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, SELINSGROVE, SHAMOKIN, SUNBURY, WAYNESBORO, AND YORK.
ADAMS COUNTY, PA
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Tornado Watch issued for Allegany, Broome, Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Chemung by NWS

Effective: 2022-06-16 14:45:00 EDT Expires: 2022-06-16 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegany; Broome; Cattaraugus; Cayuga; Chautauqua; Chemung; Chenango; Cortland; Delaware; Erie; Franklin; Genesee; Hamilton; Herkimer; Jefferson; Lewis; Livingston; Madison; Monroe; Niagara; Oneida; Onondaga; Ontario; Orleans; Oswego; Otsego; Schuyler; Seneca; St. Lawrence; Steuben; Sullivan; Tioga; Tompkins; Wayne; Wyoming; Yates TORNADO WATCH 376 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NY . NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGANY BROOME CATTARAUGUS CAYUGA CHAUTAUQUA CHEMUNG CHENANGO CORTLAND DELAWARE ERIE FRANKLIN GENESEE HAMILTON HERKIMER JEFFERSON LEWIS LIVINGSTON MADISON MONROE NIAGARA ONEIDA ONONDAGA ONTARIO ORLEANS OSWEGO OTSEGO SCHUYLER SENECA ST. LAWRENCE STEUBEN SULLIVAN TIOGA TOMPKINS WAYNE WYOMING YATES
ALLEGANY COUNTY, NY

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