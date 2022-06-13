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Green County, KY

Heat Advisory issued for Green, Henry, Metcalfe, Monroe, Nelson, Oldham, Shelby by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-13 12:00:00 EDT Expires: 2022-06-13 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Bullitt, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin by NWS

Effective: 2022-06-17 11:01:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Bullitt; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Hart; Henry; Larue; Logan; Nelson; Oldham; Shelby; Simpson; Spencer; Trimble; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL NOON EDT /11 AM CDT/ TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA JEFFERSON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BULLITT HARDIN HENRY LARUE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON HART LOGAN IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN BUTLER EDMONSON SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, ELIZABETHTOWN, FRANKLIN, GLASGOW, HODGENVILLE, LA GRANGE, LEITCHFIELD, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW CASTLE, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Daviess, Decatur by NWS

Effective: 2022-06-17 07:05:00 EDT Expires: 2022-06-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bartholomew; Brown; Clark; Clay; Crawford; Daviess; Decatur; Dubois; Floyd; Gibson; Greene; Harrison; Jackson; Jefferson; Jennings; Knox; Lawrence; Martin; Monroe; Orange; Owen; Perry; Pike; Posey; Scott; Spencer; Sullivan; Vanderburgh; Vigo; Warrick; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE BARTHOLOMEW BROWN CLARK CLAY CRAWFORD DAVIESS DECATUR DUBOIS FLOYD GIBSON GREENE HARRISON JACKSON JEFFERSON JENNINGS KNOX LAWRENCE MARTIN MONROE ORANGE OWEN PERRY PIKE POSEY SCOTT SPENCER SULLIVAN VANDERBURGH VIGO WARRICK WASHINGTON
BARTHOLOMEW COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Bedford, Benton, Bledsoe, Blount, Bradley, Campbell by NWS

Effective: 2022-06-17 09:00:00 CDT Expires: 2022-06-17 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Bedford; Benton; Bledsoe; Blount; Bradley; Campbell; Cannon; Cheatham; Claiborne; Clay; Coffee; Cumberland; Davidson; De Kalb; Decatur; Dickson; Fentress; Franklin; Giles; Grundy; Hamilton; Henry; Hickman; Houston; Humphreys; Jackson; Knox; Lawrence; Lewis; Lincoln; Loudon; Macon; Marion; Marshall; Maury; McMinn; Meigs; Monroe; Montgomery; Moore; Morgan; Overton; Perry; Pickett; Polk; Putnam; Rhea; Roane; Robertson; Rutherford; Scott; Sequatchie; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Union; Van Buren; Warren; Wayne; White; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 382 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BEDFORD BENTON BLEDSOE BLOUNT BRADLEY CAMPBELL CANNON CHEATHAM CLAIBORNE CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DECATUR DE KALB DICKSON FENTRESS FRANKLIN GILES GRUNDY HAMILTON HENRY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON KNOX LAWRENCE LEWIS LINCOLN LOUDON MACON MARION MARSHALL MAURY MCMINN MEIGS MONROE MONTGOMERY MOORE MORGAN OVERTON PERRY PICKETT POLK PUTNAM RHEA ROANE ROBERTSON RUTHERFORD SCOTT SEQUATCHIE SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE UNION VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
ANDERSON COUNTY, TN

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