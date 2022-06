Chicago White Sox (27-31, third in the AL Central) vs. Detroit Tigers (24-35, fourth in the AL Central) PITCHING PROBABLES: White Sox: Lance Lynn (0-0); Tigers: Rony Garcia (0-1, 4.50 ERA, 1.00 WHIP, 33 strikeouts) FANDUEL SPORTSBOOK LINE: White Sox -140, Tigers +118; over/under is 8 1/2 runs. BOTTOM...