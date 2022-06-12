Severe Weather Statement issued for Clay by NWS

Effective: 2022-06-15 19:13:00 CDT Expires: 2022-06-16 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coffey; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Osage SEVERE THUNDERSTORM WATCH 373 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON OSAGE IN NORTHEAST KANSAS JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, EMPORIA, GRANTVILLE, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PERRY, AND VALLEY FALLS.
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