Effective: 2022-06-10 14:40:00 CDT Expires: 2022-06-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Ascension; Assumption; Avoyelles; East Baton Rouge; East Feliciana; Evangeline; Iberia; Iberville; Jefferson Davis; Lafayette; Lafourche; Livingston; Pointe Coupee; Rapides; St. Helena; St. James; St. John The Baptist; St. Landry; St. Martin; St. Mary; Tangipahoa; Terrebonne; Vermilion; West Baton Rouge; West Feliciana SEVERE THUNDERSTORM WATCH 344 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN ASCENSION ASSUMPTION AVOYELLES EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA EVANGELINE IBERIA IBERVILLE JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LAFOURCHE LIVINGSTON POINTE COUPEE RAPIDES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. LANDRY ST. MARTIN ST. MARY TANGIPAHOA TERREBONNE VERMILION WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA

